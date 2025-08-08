Евро растет: Чего ждать на валютном рынке (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине в течение следующей недели? В новом видео разбираем основные факторы, которые повлияют на валютный рынок: решение Трампа по санкциям, ситуацию на фронте, действия НБУ и бюджетные выплаты внутри страны.

На курс пары евро/доллар также оказывает давление разница между ставками ФРС США и ЕЦБ, что создает валютные «качели» на внешних рынках и отражается на курсе в Украине. Увеличится ли спрос на евро? Сколько валюты потратит НБУ? И в каком коридоре будет держаться гривна на этой неделе, смотрите в выпуске.

В этом видео эксперт расскажет: