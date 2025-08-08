НБУ оштрафовал Индустриалбанк и пять финкомпаний, а Укрпочту предупредил

Национальный банк Украины в июле 2025 года применил меры воздействия к одному банку и ряду небанковских финансовых учреждений за нарушения в сферах финансового мониторинга и валютного законодательства. Также письменное предупреждение получила Укрпочта. Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

Меры воздействия и суммы штрафов

В целом по результатам надзора меры воздействия были применены к одному банку и шести небанковским учреждениям.

АКБ «Индустриалбанк» получил штраф на общую сумму 800 тыс. грн.

ООО «Линеура Украина» (вероятно, речь идет о платежном сервисе) — крупнейший штраф в размере 9,63 млн грн.

Другие финансовые компании: «ФК «Маре» (595 тыс. грн), «ФК «Мидл» (340 тыс. грн), «ПрофитГид» (170 тыс. грн) и «Милоан» (51 тыс. грн).

Предостережение для Укрпочты

Кроме штрафов, Национальный банк вынес письменное предупреждение АО «Укрпочта». Причиной стала неэффективная организация системы управления рисками, что является нарушением требований законодательства.

Как пояснил регулятор, меры воздействия были применены за различные нарушения, в частности в сфере предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.