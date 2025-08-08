Курс валют: доллар в банках подешевел на 5 копеек

В пятницу, 8 августа, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже подорожал на 1 копейку.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,75 грн. Евро покупают за 48,05 грн, а продают за 48,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,43−41,50, евро — 48,30−48,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,43−41,46 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,27−48,29 грн/евро.

