За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 060 350 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 августа: 1 040 российских оккупантов, 7 танков и 238 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1061350 (+1040) человек
- танков — 11083 (+7) ед
- боевых бронированных машин — 23102 (+7) ед
- артиллерийских систем — 31232 (+52) ед
- РСЗО — 1456 (+0) ед
- средства ПВО — 1203 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 50168 (+238)
- крылатые ракеты — 3555 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 57731 (+126)
- специальная техника — 3936 (+0)
