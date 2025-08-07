К закрытию межбанка, 7 августа, курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют: евро резко подешевел на межбанке
|
Открытие 7 августа
|
Закрытие 7 августа
|
Изменения
|
41,48/41,51
|
41,43/41,46
|
5/5
|
48,44/48,45
|
48,24/48,27
|
20/18
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,78 грн. Евро покупают за 48,07 грн, а продают за 48,69 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,43−41,50, евро — 48,35−48,55 грн.
