«Шаги» вместо «копеек»: в НБУ назвали дедлайн для запуска

Вывод из оборота копеек и переход на шаги зависит от принятия Верховной Радой соответствующего законодательства. Для этого решения необходима политическая воля. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он выразил надежду, что шаги вместо копеек удастся ввести хотя бы до 2 сентября 2026 года — на 30-летие украинской гривны, или даже раньше.

«Мы обязаны это сделать — вернуть удельное украинское историческое название разменной монете. Она у нас есть, и это не копейка. Копейка — это кусок москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, — в голове», — отметил он.

По мнению Пышного, пока окончательно не будет решен вопрос с копейками, денежная реформа 1996 окончательно не будет завершена.

«Потому что эта кучка мусора, оставленная здесь москвой, объединяет нас с ней, минском и тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки, как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно», — убежден глава НБУ.

Монеты в Украине

После введения шагов, отметил Пышный, будет постепенное извлечение из обращения разменной монеты номиналом 10 копеек, но в течение следующих нескольких лет монета номиналом 50 копеек еще будет оставаться в обращении.

«На нее есть спрос со стороны торговли. Это значит, что мы должны будем поддерживать и отчеканивать какую-то часть этих монет», — добавил он.

По словам Пышного, почти 1 млрд 400 млн монет номиналом 50 копеек находятся в обращении. И ежегодно НБУ должен отчеканивать их, чтобы поддерживать качество наличного обращения. «И мы должны, учитывая, что нет решения Верховной Рады, отчеканивать снова в этом году 20 млн монет номиналом 50 копеек», — пояснил он.

В НБУ отмечают, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета замена и переход из пророссийского названия «копейка» на удельное украинское название «шаг» не требует. Собственно, как и не будет сиюминутного изъятия копеек из обращения.

«Просто в какой-то момент будут ходить одновременно два вида разменной монеты — 50 копеек и 50 шагов», — добавил Пышный.

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины не отказывается от идеи переименовать «копейки» в «шаги». Это решение принципиально, несмотря на постепенное выведение из наличного обращения разменных монет,