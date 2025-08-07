Multi от Минфин
7 августа 2025, 16:43

«Шаги» вместо «копеек»: в НБУ назвали дедлайн для запуска

Вывод из оборота копеек и переход на шаги зависит от принятия Верховной Радой соответствующего законодательства. Для этого решения необходима политическая воля. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Вывод из оборота копеек и переход на шаги зависит от принятия Верховной Радой соответствующего законодательства.
Фото: Віталій Носач

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он выразил надежду, что шаги вместо копеек удастся ввести хотя бы до 2 сентября 2026 года — на 30-летие украинской гривны, или даже раньше.

«Мы обязаны это сделать — вернуть удельное украинское историческое название разменной монете. Она у нас есть, и это не копейка. Копейка — это кусок москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, — в голове», — отметил он.

По мнению Пышного, пока окончательно не будет решен вопрос с копейками, денежная реформа 1996 окончательно не будет завершена.

«Потому что эта кучка мусора, оставленная здесь москвой, объединяет нас с ней, минском и тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки, как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно», — убежден глава НБУ.

Монеты в Украине

После введения шагов, отметил Пышный, будет постепенное извлечение из обращения разменной монеты номиналом 10 копеек, но в течение следующих нескольких лет монета номиналом 50 копеек еще будет оставаться в обращении.

«На нее есть спрос со стороны торговли. Это значит, что мы должны будем поддерживать и отчеканивать какую-то часть этих монет», — добавил он.

По словам Пышного, почти 1 млрд 400 млн монет номиналом 50 копеек находятся в обращении. И ежегодно НБУ должен отчеканивать их, чтобы поддерживать качество наличного обращения. «И мы должны, учитывая, что нет решения Верховной Рады, отчеканивать снова в этом году 20 млн монет номиналом 50 копеек», — пояснил он.

В НБУ отмечают, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета замена и переход из пророссийского названия «копейка» на удельное украинское название «шаг» не требует. Собственно, как и не будет сиюминутного изъятия копеек из обращения.

«Просто в какой-то момент будут ходить одновременно два вида разменной монеты — 50 копеек и 50 шагов», — добавил Пышный.

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины не отказывается от идеи переименовать «копейки» в «шаги». Это решение принципиально, несмотря на постепенное выведение из наличного обращения разменных монет,

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+59
Я. ..
Я. ..
7 августа 2025, 16:49
#
«„Ми зобов’язані це зробити — повернути питому українську історичну назву розмінній монеті. Вона в нас є, і це не копійка. Копійка — це шматок москви, який у нас залишається в кишені, на наших цінниках, а головне, — в голові“, — відзначив він.»

Та спору нема, тільки зараз більше взагалі немає куди кошти витрачати і от це нагальне питання, без котрого в буквальному сенсі слова неможливо рухатися далі, і корупції немає, і на ЗСУ донатити не треба, бо в ЗСУ вже все є, і ВПО з окупованих територій не потребують нині житла, умови життя аля Нью Васюки, і тепер можна перейменувати всі вулиці, знищити всі пам`ятники тридцятирічної давнини і перейменувати копійки, котрими невідомо хто користується?

Холопам вдовблять в голови шо це «патріотично» і холопи будуть кричати:-УРРРААА, ПЄРЄМОГА!

А корупціонери будуть рахувати прибуток з відкатів на тендерах на всілякі розробки дизайну та підготовки заготовок під монети :)
+
0
Kanarej
Kanarej
7 августа 2025, 18:23
#
І я так кажу :)
+
+15
Gari4ek
Gari4ek
7 августа 2025, 17:33
#
Які копійки-шаги, якщо в обігу залишились лише 50 копійок. 10 копійок збираються вилучати. Поки узгодження пройде час, а там зникнуть і 50. Мудаки, нічим зайнятися ((((
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2025, 18:10
#
10 копійок поки не збираються вилучати — їх скоро перестануть карбувати…

Звісно, що років через 5 або й меньше і 50 копійок зникнуть з обігу,
але в бухобліку залишиться назва «копійка» назавжди…
+
0
andriytavs
andriytavs
7 августа 2025, 17:36
#
Після війни буде деномінація 1:100, тоді і з’являться шаги.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2025, 18:12
#
Або перейдуть на евровалюту по курсу обміну 1:50
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
