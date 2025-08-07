Национальный банк Украины установил на 8 августа 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4564 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 15 копеек.
Доллар значительно подешевел: Нацбанк обновил курсы валют
Курс доллара
Официальный курс на 8 августа 2025 установлен на таком уровне: 41,4564 гривен за 1 доллар (-0,1546 грн). Это минимальный уровень с 16 июня (41,4466 грн.).
Курс евро
Официальный курс евро составит 48,276 грн за 1 евро (-0,0094 грн).
Источник: Минфин
