Европейская Бизнес Ассоциация приветствует внедрение Нацбанком очередного пакета смягчения валютных ограничений, который вступил в силу 6 августа 2025 года. Новый пакет либерализационных мероприятий демонстрирует эффективность диалога между бизнес-сообществом и регулятором и учитывает ряд ключевых предложений, которые Ассоциация озвучивала в течение 2024 и 2025 годов, говорится в сообщении ЕБА.
Бизнес положительно принял новый пакет валютных послаблений от НБУ
Основные послабления
- Дивиденды за 2023 год — теперь можно переводить дивиденды за 2023 год (ранее только с 2024), в пределах лимита 1 млн евро в месяц.
- Валютное хеджирование — расширенные возможности для форвардных операций без поставки базового актива и покупки валюты для хеджирования импортных рисков.
- Возврат ошибочных переводов — возможность возвращать ошибочно перечисленные средства в иностранной валюте в течение 3 рабочих дней.
- Поддержка морских агентов — разрешение переводить неиспользованные средства судовладельцам-нерезидентам.
- Ювелирная отрасль — возможность покупать банковские металлы за гривны для производства ювелирных изделий.
- Стимулирующая либерализация — расширение инвестиционного лимита и особые условия для бизнеса, поддерживающего ВСУ.
«То, что Нацбанк позволил морским агентам-резидентам переводить за границу неиспользованные средства судовладельцам-нерезидентам, полностью отвечает предложению Ассоциации от 25 февраля 2025 года и решает критическую проблему украинской морской индустрии», — говорится в сообщении.
Кроме того, возможность перевода дивидендов за 2023 год — важный шаг навстречу бизнесу, который накопил значительные суммы нераспределенной прибыли.
Возврат форвардных операций, включая сделки без поставки базового актива и возможность покупки валюты для хеджирования импортных операций, отвечает давним требованиям бизнес-сообщества.
Дополнительно, в рамках стимулирующей либерализации расширены возможности финансирования деятельности зарубежных представительств украинских компаний и разрешена оплата «старых» импортных поставок для компаний, поддерживающих ВСУ. Это создает правильные стимулы для бизнеса.
Предложения бизнеса
- Полная либерализация «старых» дивидендов (за весь период до 2024 года).
- Повышение лимита дивидендов до 3 млн евро в месяц.
- Возможность погашения внутригрупповых договоров займа для последующего обслуживания еврооблигаций.
- Упразднение требования об отсутствии просроченной задолженности по кредитам.
- Разрешение переводов для работников-нерезидентов на сумму $15−20 тыс./месяц для поддержки семей за границей.
- Увеличение лимитов корпоративных карт за пределами Украины.
Напомним
Как писал «Минфин», 6 августа Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины.
