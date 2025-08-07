Бизнес положительно принял новый пакет валютных послаблений от НБУ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 августа 2025, 16:26 Читати українською

Бизнес положительно принял новый пакет валютных послаблений от НБУ

Европейская Бизнес Ассоциация приветствует внедрение Нацбанком очередного пакета смягчения валютных ограничений, который вступил в силу 6 августа 2025 года. Новый пакет либерализационных мероприятий демонстрирует эффективность диалога между бизнес-сообществом и регулятором и учитывает ряд ключевых предложений, которые Ассоциация озвучивала в течение 2024 и 2025 годов, говорится в сообщении ЕБА.

Европейская Бизнес Ассоциация приветствует внедрение Нацбанком очередного пакета смягчения валютных ограничений, который вступил в силу 6 августа 2025 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Основные послабления

  1. Дивиденды за 2023 год — теперь можно переводить дивиденды за 2023 год (ранее только с 2024), в пределах лимита 1 млн евро в месяц.
  2. Валютное хеджирование — расширенные возможности для форвардных операций без поставки базового актива и покупки валюты для хеджирования импортных рисков.
  3. Возврат ошибочных переводов — возможность возвращать ошибочно перечисленные средства в иностранной валюте в течение 3 рабочих дней.
  4. Поддержка морских агентов — разрешение переводить неиспользованные средства судовладельцам-нерезидентам.
  5. Ювелирная отрасль — возможность покупать банковские металлы за гривны для производства ювелирных изделий.
  6. Стимулирующая либерализация — расширение инвестиционного лимита и особые условия для бизнеса, поддерживающего ВСУ.

Читайте также: Нацбанк разрешил возвращать ошибочные валютные переводы из-за границы

«То, что Нацбанк позволил морским агентам-резидентам переводить за границу неиспользованные средства судовладельцам-нерезидентам, полностью отвечает предложению Ассоциации от 25 февраля 2025 года и решает критическую проблему украинской морской индустрии», — говорится в сообщении.

Кроме того, возможность перевода дивидендов за 2023 год — важный шаг навстречу бизнесу, который накопил значительные суммы нераспределенной прибыли.

Возврат форвардных операций, включая сделки без поставки базового актива и возможность покупки валюты для хеджирования импортных операций, отвечает давним требованиям бизнес-сообщества.

Читайте также: НБУ внедряет очередной пакет смягчения валютных ограничений. Что изменится для бизнеса

Дополнительно, в рамках стимулирующей либерализации расширены возможности финансирования деятельности зарубежных представительств украинских компаний и разрешена оплата «старых» импортных поставок для компаний, поддерживающих ВСУ. Это создает правильные стимулы для бизнеса.

Предложения бизнеса

  • Полная либерализация «старых» дивидендов (за весь период до 2024 года).
  • Повышение лимита дивидендов до 3 млн евро в месяц.
  • Возможность погашения внутригрупповых договоров займа для последующего обслуживания еврооблигаций.
  • Упразднение требования об отсутствии просроченной задолженности по кредитам.
  • Разрешение переводов для работников-нерезидентов на сумму $15−20 тыс./месяц для поддержки семей за границей.
  • Увеличение лимитов корпоративных карт за пределами Украины.

Напомним

Как писал «Минфин», 6 августа Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами