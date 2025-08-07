Бизнес положительно принял новый пакет валютных послаблений от НБУ

Европейская Бизнес Ассоциация приветствует внедрение Нацбанком очередного пакета смягчения валютных ограничений, который вступил в силу 6 августа 2025 года. Новый пакет либерализационных мероприятий демонстрирует эффективность диалога между бизнес-сообществом и регулятором и учитывает ряд ключевых предложений, которые Ассоциация озвучивала в течение 2024 и 2025 годов, говорится в сообщении ЕБА.

Основные послабления

Дивиденды за 2023 год — теперь можно переводить дивиденды за 2023 год (ранее только с 2024), в пределах лимита 1 млн евро в месяц. Валютное хеджирование — расширенные возможности для форвардных операций без поставки базового актива и покупки валюты для хеджирования импортных рисков. Возврат ошибочных переводов — возможность возвращать ошибочно перечисленные средства в иностранной валюте в течение 3 рабочих дней. Поддержка морских агентов — разрешение переводить неиспользованные средства судовладельцам-нерезидентам. Ювелирная отрасль — возможность покупать банковские металлы за гривны для производства ювелирных изделий. Стимулирующая либерализация — расширение инвестиционного лимита и особые условия для бизнеса, поддерживающего ВСУ.

«То, что Нацбанк позволил морским агентам-резидентам переводить за границу неиспользованные средства судовладельцам-нерезидентам, полностью отвечает предложению Ассоциации от 25 февраля 2025 года и решает критическую проблему украинской морской индустрии», — говорится в сообщении.

Кроме того, возможность перевода дивидендов за 2023 год — важный шаг навстречу бизнесу, который накопил значительные суммы нераспределенной прибыли.

Возврат форвардных операций, включая сделки без поставки базового актива и возможность покупки валюты для хеджирования импортных операций, отвечает давним требованиям бизнес-сообщества.

Дополнительно, в рамках стимулирующей либерализации расширены возможности финансирования деятельности зарубежных представительств украинских компаний и разрешена оплата «старых» импортных поставок для компаний, поддерживающих ВСУ. Это создает правильные стимулы для бизнеса.

Предложения бизнеса

Полная либерализация «старых» дивидендов (за весь период до 2024 года).

Повышение лимита дивидендов до 3 млн евро в месяц.

Возможность погашения внутригрупповых договоров займа для последующего обслуживания еврооблигаций.

Упразднение требования об отсутствии просроченной задолженности по кредитам.

Разрешение переводов для работников-нерезидентов на сумму $15−20 тыс./месяц для поддержки семей за границей.

Увеличение лимитов корпоративных карт за пределами Украины.

Напомним

Как писал «Минфин», 6 августа Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины.

