Тарифы Трампа бьют по майнерам биткоинов в США: импорт оборудования переориентируется за границу

Американские майнеры биткоинов готовятся к замедлению роста после того, как Белый дом ввел высокие импортные взаимные тарифы на оборудование для майнинга из Юго-Восточной Азии. Об этом заявил главный операционный директор Luxor Technology Итан Вера в интервью The Block.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

После окончания 90-дневной тарифной паузы, объявленной президентом США Дональдом Трампом в апреле во время торговой реформы «Дня освобождения», Белый дом 31 июля окончательно утвердил новые взаимные тарифы на импорт майнинговых установок из ключевых производственных центров.

Новые тарифы и их влияние

Новые ставки, вступившие в силу 7 августа, включают 19% взаимный тариф на ASIC-майнеры, импортируемые из Индонезии, Малайзии и Таиланда. Это увеличивает общее импортное собрание для этих стран до 21,6%. Тариф для Индонезии был утвержден после торговых консультаций, для Малайзии его снизили с предыдущих 25%, а для Таиланда с 36%.

Импортные пошлины США на оборудование из Китая пока остаются без изменений, как было объявлено 29 июля. В настоящее время действует 10% базовый взаимный тариф до 12 августа плюс дополнительная 20% надбавка, специфическая для Китая.

Это означает, что общий тариф на импорт майнинг-машин из Китая составляет 57,6%, хотя ранее рассматривалась ставка до 145%. США и Китай принципиально договорились о продлении тарифной паузы еще на 90 дней, но это решение еще предстоит окончательному утверждению.

Хотя ставки пошлин снизились по сравнению с предыдущими предложениями, ко второму сроку Трампа майнинговые машины типа ASIC, импортируемые из Малайзии, Таиланда и Индонезии, облагались стандартной ввозной пошлиной США на уровне примерно 2,6%. Оборудование из Китая также попадало под эту базовую пошлину в 2,6%, но дополнительно облагалось еще 25% пошлиной.

Переориентация рынка

Главный операционный директор Luxor, компании, предоставляющей технологии и услуги по майнингу биткоинов, заявил, что тарифы уже уменьшают спрос со стороны клиентов в США и перенаправляют поток оборудования в страны с более благоприятными импортными режимами, такими как Канада.

«Мы в целом прогнозируем снижение роста в США, что приведет к перенаправлению майнинг-оборудования на зарубежные рынки с более благоприятными импортными тарифами. С тарифами 21,6% США теперь являются одной из наименее конкурентоспособных юрисдикций для ввоза машин, и майнеры рассматривают Канаду и другие рынки», — сказал Вера.

Последствия для рынка подержанных майнеров

Фирмы, имеющие запасы б/у майнеров в США, также могут выиграть от этой ситуации.

«Мы считаем, что б/у ASIC-майнеры, базирующиеся в США, будут иметь значительный рост цен, поскольку они вырастут на 20% и более, что будет выгодно для майнеров, которые уже имеют оборудованную в стране», — сказал COO Luxor.

Однако, хотя взгляды Luxor перекликаются со взглядами многих майнинговых компаний, они также контрастируют с мнением сингапурской публичной майнинговой компании BitFuFu.

Глава и генеральный директор BitFuFu Лео Лу ранее на этой неделе заявил The Block, что американские майнеры могут использовать относительно дешевые и все более возобновляемые источники энергии в стране, чтобы поддерживать конкурентоспособную операционную маржу, даже если начальные расходы на оборудование возрастут.

BitFuFu утверждает, что наладила местные партнерства для оптимизации операций в таких штатах как Оклахома, Техас и Колорадо, что позволяет ей поглощать влияние тарифов, расширяя свое присутствие в США, и другие компании могут сделать то же самое.

Преодоление влияния тарифной политики Трампа

Несмотря на поддержку Трампом криптоиндустрии и его желание сделать США центром майнинга биткоинов, компании в отрасли спешат скорректировать свои кратко- и долгосрочные планы, пытаясь преодолеть влияние тарифной политики президента.

Большинство оборудования для майнинга биткоинов разрабатывается за пределами США, причем в отрасли исторически доминирует Antminer, линейка продуктов китайской компании Bitmain Technologies.

Поэтому повышение импортных тарифов на необходимое оборудование оказывает сильное влияние на прибыльность отрасли и цены акций публичных майнинговых компаний в стране.

Удобство для россии

В мае Вера рассказал The Block, что, по его мнению, наибольшую выгоду от новых тарифов получит россия, если их полностью применят ко всей цепи поставок в индустрии. Это связано с тем, что рынок майнинга в мире начинает меняться, а рост в США замедляется.

По его словам, российские майнинговые компании смогут покупать оборудование дешевле, а китайский капитал все чаще будет вкладываться именно в россию. В то же время инвесторы из США и Европы, вероятно, будут активнее вкладывать деньги в Канаду, Северную Европу, Эфиопию, Бразилию, Аргентину, Чили и Парагвай.