НБУ категорически против использования криптовалют в качестве платежного средства — Пышный

Виртуальные активы не могут получить статус легального платежного средства в Украине. Это принципиальная позиция Национального банка Украины, о чем заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина.

Пышный подчеркнул, что такую норму регулятор считает «красной линией», которую он не намерен пересекать.

Гривна останется единой валютой, но е-гривна возможна

По словам главы НБУ, любая форма легализации виртуальных активов не должна угрожать эффективности денежно-кредитной политики, инструментам Нацбанка или трансферу монетарных полномочий. Он подчеркнул: единственным законным платежным средством в Украине была, есть и останется гривна.

В то же время Нацбанк не исключает возможность запуска цифровой гривны — так называемой е-гривны. Это будет форма безналичной национальной валюты, но, по словам Пышного, говорить о ее введении пока еще рано.

Финансовый мониторинг

Андрей Пышный также уделил особое внимание вопросу финансового мониторинга. Он подчеркнул, что легализация виртуальных активов не должна создавать лазейки для обхода валютных ограничений, введенных во время военного положения. Кроме того, речь идет о недопущении подпитки теневой экономики.