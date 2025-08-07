Multi от Минфин
українська
ПУМБ повысил лимит онлайн-кредитования для ФЛП до 3 млн грн

Первый украинский международный банк (ПУМБ) расширяет возможности кредитного продукта «всеБІЗНЕС» для физических лиц-предпринимателей.

Первый украинский международный банк (ПУМБ) расширяет возможности кредитного продукта «всеБІЗНЕС» для физических лиц-предпринимателей.

Теперь максимальная сумма финансирования, которую можно получить быстро и полностью онлайн, без залога и поручителей, составляет 3 млн грн.

Получить кредит можно в мобильном приложении ПУМБ Бізнес в несколько шагов:

1. Загрузить приложение (для новых клиентов банка) и заполнить краткую заявку

2. Открыть счет ФЛП — быстро через интеграцию с «Дія»

3. Подписать кредитный договор — даже в выходной день, в приложении или web-банкинге

4. Получить средства — мгновенно на счет ФЛП

«Мы верим в украинский малый бизнес и стремимся быть не просто банком, а настоящим партнером. Увеличение кредитного лимита вдвое — это наш ответ на запрос предпринимателей, которые не боятся развивать свой бизнес даже в сложные времена. Ми понимаем, что быстрый доступ к финансированию — это ключ к развитию, и именно поэтому мы расширяем возможности онлайн-кредитования бизнеса, чтобы быть рядом в самые важные моменты», — отмечет Виктор Харьковец, директор департамента микрокредитования ПУМБ.

Условия кредитования:

• Сумма: до 3 млн грн

• Срок: до 36 месяцев

• Комиссия: ежемесячная — от 1,6% до 2%; разовая — от 1 до 1,5%.

• Без залога и поручительства

• Без ограничений по сроку деятельности ФЛП

• Решение — в течение одного дня, а для ФЛП- клиентов ПУМБ, банк рассчитает лимиты автоматически

• Возможность использования средств частями в пределах установленного лимита

С начала этого года онлайн-кредитом «всеБІЗНЕС» уже воспользовались более 10 тыс. предпринимателей, преимущественно в сфере торговли и услуг, в общей сложности они получили более 2 млрд грн кредитных средств.

Напомним, кредитный продукт «всеБІЗНЕС» от ПУМБ получил первое место в номинации «Лучший кредитный продукт для бизнеса» по версии финтех-премии PaySpace Magazine Awards 2024.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) является крупнейшим украинским универсальным банком с частным капиталом, который 34 года стабильно работает на банковском рынке Украины. Банку доверяют 149 тыс. корпоративных клиентов и свыше 1,9 млн клиентов — физических лиц. ПУМБ входит в перечень системно важных для Украины банков.

АО «ПУМБ». Государственная регистрация банков № 73 од 23.12.1991 г. Банковская лицензия НБУ № 8 от 06.10.2011 г.

