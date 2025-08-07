Курс валют: доллар в банках дорожает

В четверг, 7 августа, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 11 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,90 грн. Евро покупают за 47,80 грн, а продают за 48,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 48,09−48,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,48−41,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,44−48,45 грн/евро.

