В четверг, 7 августа, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.
Курс валют: доллар в банках дорожает
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 11 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,90 грн. Евро покупают за 47,80 грн, а продают за 48,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 48,09−48,30 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,48−41,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,44−48,45 грн/евро.
Подключайтесь к multi Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии