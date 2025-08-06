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6 августа 2025, 19:32 Читати українською

Ощадбанк продает отель Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» в Киеве

Государственный Сбербанк выставил на продажу через открытую площадку OpenMarket (ГП «СЕТАМ») отель Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» по процедуре финансового лизинга. Начальная стоимость — более 797 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Государственный Сбербанк выставил на продажу через открытую площадку OpenMarket (ГП «СЕТАМ») отель Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» по процедуре финансового лизинга.
Фото: НБУ

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Отмечается, что на условиях финансового лизинга на аукцион выставлен административно-гостиничный комплекс общей площадью 39,59 тыс. кв. м с двухуровневой парковкой на 17,5 тыс. кв. м. В состав объекта входит 22-этажная четырехзвездочная гостиница Ramada Encore и бизнес-центр «Европа».

Отель рассчитан на 332 номера и 58 апартаментов. Инфраструктура отеля включает в себя конференц-центр общей площадью более 4 тыс. кв.м на 20 конференц-залов, двухуровневый паркинг, фитнес-центры, рестораны.

Объект недвижимости расположен на пересечении трех крупных автомагистралей в направлении элитных поселков Обуховского района и Конча-Заспы, поэтому обеспечены хорошим трафиком и проходимостью.

Условия аукциона:

  • стоимость объекта финансового лизинга — 797 727 551 грн;
  • во время торгов (аукциона) его участники представляют свои ценовые предложения по первому лизинговому платежу, а победителем признается участник, от которого на момент завершения электронных торгов поступило самое высокое ценовое предложение по сумме первого лизингового платежа;
  • шаг электронных торгов (аукциона) — сумма, на которую происходит повышение начальной цены продажи лота — первого лизингового платежа и каждой последующей цены лота — 1 000 000 грн;
  • срок финансового лизинга (срок, на который лизингополучателю передается объект финансового лизинга) — 120 месяцев со дня заключения договора финансового лизинга;
  • порядок осуществления второго и последующих лизинговых платежей — согласно графику, указанному в лоте (раздел «Вложения»);
  • вознаграждение лизингодателю — 8,59% годовых. Вознаграждение лизингодателю начисляется на сумму фактического остатка задолженности по возмещению стоимости объекта финансового лизинга;
  • гарантийный взнос — 10 000 000 грн.

Дата проведения торгов — 19 августа 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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