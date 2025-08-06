Как изменились цены, спрос и предложение на жилье в Украине в июле — исследование (инфографика)

Маркетплейс недвижимости Dim.ria проанализировал состояние рынка жилья в Украине за июль 2025 года. В фокусе исследования — динамика цен, спроса и предложений на первичном, вторичном рынке и сегменте аренды, по сравнению с июнем этого года и аналогичным периодом 2024-го.

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Первичный рынок: оживление в предложениях и умеренный рост цен

Предложение

В июле доля работающих отделов продаж новостроек возросла до 83%. В течение месяца в эксплуатацию было введено 14 новостроек (19 секций), в том числе: 4 — в Киевской, 3 — в Ивано-Франковской, по 2 — во Львовской и Закарпатской, по 1 — в Тернопольской, Хмельницкой областях и в Киеве. Наивысшая доля сданных объектов зафиксирована в Ровенской (66%), Запорожской (56%) и Одесской (55%) областях.

Цены

В большинстве регионов наблюдается небольшой, но стабильный рост стоимости квадратного метра. Лидером по темпам роста стала Полтавская область — +6% в месяц. Киев остается самым дорогим городом: стоимость квадратного метра — $1 407/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Запорожская и Сумская области.

Спрос

Интерес к новостройкам среди пользователей в июле отличался в регионах. В некоторых областях наблюдается значительный рост спроса — Закарпатская (+12%), Полтавская (+11%), Черниговская (+9%). В значительной части регионов интерес продолжает падать — Кировоградская (-21%), Волынская (-14%). Среди застройщиков наибольший интерес пользователи Dim.ria проявляют к проектам компаний «Интергал-Буд» и «Риэл».

Вторичный рынок: цены растут, спрос нестабильный

Предложение

Больше новых объявлений о продаже вторичного жилья появилось в Волынской, Запорожской и Житомирской областях. Наибольшее сокращение предложений зафиксировано в Сумской области.

Цены

Стоимость вторичного жилья в июле росла почти по всей Украине. Черновицкая область продемонстрировала самый быстрый прирост +10%.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $94,2 тыс. Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $141,6 тыс., а бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $54 тыс.

Спрос

Значительный рост интереса к вторичному жилью зафиксирован в Хмельницкой, Херсонской и Ивано-Франковской областях. В Тернопольской области наблюдается заметное снижение спроса — падение на 25% по сравнению с июнем.

Соотношение количества объявлений о покупке и количестве отзывов на них в июне в Киеве составило 1:2, такой же показатель фиксируется в Одесской области. В Винницкой области он составляет 1:18, Тернопольской — 1:17, Черкасской — 1:16.

Рынок аренды: цены — выше, предложений — меньше

Предложение

В большинстве регионов количество новых объявлений об аренде уменьшилось. Существеннее всего в Николаевской и Сумской областях. Значительный рост предложений произошел в Волынской (+26%) и Кировоградской (+18%) областях.

Цены

Киев продолжает лидировать по цене аренды жилья: средняя стоимость в июле осталась на уровне 18,4 тыс. грн в месяц. В разрезе 1-комнатных квартир Печерский район самый дорогой — 25,2 тыс. грн, самым дешевым остается Деснянский — 10,3 тыс. грн.

В июле в большинстве регионов зафиксирован умеренный рост стоимости аренды, особенно в Тернопольской, Житомирской и Винницкой областях. В прифронтовых регионах, напротив, наблюдается понижение цен.

Спрос

По сравнению с июнем общая активность арендаторов несколько снизилась. Заинтересованность больше продолжила расти в Кировоградской области — +29%. В Сумской области наоборот спрос упал на 14%.

Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в июле в Киеве составляет 1:9, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской — 1:57.