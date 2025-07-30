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30 июля 2025, 9:16 Читати українською

МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики на 2025-2026 годы

Международный валютный фонд улучшил прогнозы по росту мировой экономики на 2025 и 2026 годы. Причина менее жесткие, чем ожидалось, торговые барьеры США, слабый доллар и неожиданная устойчивость Китая. Об этом говорится в обновленном прогнозе, опубликованном 29 июля, пишет forbes.

Международный валютный фонд улучшил прогнозы по росту мировой экономики на 2025 и 2026 годы.
Фото: depositphotos

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Мировой рост: прогноз роста глобального ВВП в 2025 году повышен до 3,0% (+0,2 п.п. к апрелю), на 2026 год — 3,1% (+0,1 п.п.).

Инфляция: заголовочная инфляция в мире по-прежнему ожидается на уровне 4,2% в 2025-м и 3,6% в 2026-м, почти без изменений предыдущего прогноза (-0,1 и 0,0 п.п. соответственно).

США: ожидаемый рост в 2025 году — 1,9% (+0,1 п.п.), в 2026-м — 2,0% (+0,3 п.п.). МВФ прогнозирует, что новый фискальный пакет (OBBBA) увеличит ВВП США на 0,5% в среднесрочной перспективе.

Еврозона: рост в 2025-м — 1,0% (+0,2 п.п.), в 2026-м — 1,2% (без изменений). Прогноз роста переоценен в основном из-за скачка экспорта фармацевтики из Ирландии.

Китай: прогноз на 2025 год — 4,8% (+0,8 п.п.), на 2026-й — 4,2% (+0,2 п.п.). Причины: сильный рост в первом полугодии, снижение пошлин и поддержка экспорта за счет слабого юаня.

Индия: стабильный рост — 6,4% в 2025 и 2026 годах (+0,2 и +0,1 п.п. соответственно). МВФ отмечает положительную внешнюю конъюнктуру и стабильную динамику потребления.

Украина: в июльском докладе не упоминается напрямую, однако МВФ предостерегает, что обострение войны или перебои в торговле могут ударить по росту в регионе.

Торговый прогноз: мировая торговля вырастет на 2,6% в 2025-м (+0,9 п.п.), но замедлится до 1,9% в 2026-м (-0,6 п.п.) из-за угасания эффекта «форсированного импорта» и неопределенности таможенной политики.

Цены на нефть: ожидается падение — 13,9% в 2025 году (против -15,5% в апреле), учитывая временный рост на фоне нападения Ирана на Израиль в июне.

Риски: базовый сценарий предполагает, что пошлины останутся на текущих уровнях. В случае возврата к ставкам 2 апреля или введения 50% пошлины на медь мировой рост может упасть еще на 0,2 п.п. в 2025 году.

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Источник: Минфин
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