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29 июля 2025, 10:00 Читати українською

Эксперты назвали самые безопасные города Германии

Германия — одна из самых стабильных и развитых стран Европы, которая давно привлекает внимание как путешественников, так и тех, кто рассматривает переезд за границу в поисках высокого уровня жизни и безопасности. ФРГ — это третья экономика мира и первая в Европе. Здесь отлично налажена инфраструктура, доступна качественная медицина, а социальная система считается одной из самых эффективных в мире.

В Глобальном индексе мира Федеративная Республика Германия занимает 20-е место среди всех стран по уровню безопасности. Государство привлекает семьи с детьми, пожилых людей, а также предпринимателей, ищущих стабильную юридическую среду. Мы расскажем о самых безопасных городах Германии — тех, где комфортно жить, работать и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Топ безопасных немецких городов, которые стоит рассмотреть для релокации

Если вы задумываетесь о переезде в Германию, стоит обратить внимание на наиболее комфортные города ФРГ — те, где не только низкий уровень преступности, но и благоприятная атмосфера для жизни. В нашем топе собраны города, которые стабильно входят в мировые рейтинги безопасности и пользуются популярностью у иммигрантов.

Мюнхен

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Согласно Numbeo, уровень безопасности в Мюнхене — 78,8 балла, один из самых высоких в Европе и мире. Город стабильно входит в рейтинги лучших мест для жизни благодаря сочетанию защищенности и карьерных возможностей. Здесь множество международных корпораций, например BMW и Siemens, сильная медицинская и научная база, высокое качество работы городского транспорта. Особенно ценится район Богенхаузен — тихий, с зелеными улицами и хорошими учебными заведениями, такими как гимназия Марии Терезы, начальная школа на Гебелештрассе. Мюнхен привлекает специалистов и семьи с детьми, предлагая высокий уровень дохода (средняя зарплата в городе составляет около 3300 EUR в месяц), развитую инфраструктуру и высокое качество жизни.

Дрезден

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В Дрездене уровень безопасности составляет 68,5 балла. Город уютный, ухоженный и подходит тем, кто ищет размеренный ритм жизни. Дрезден известен своей архитектурой, театрами и музеями, такими как Саксонская государственная опера, Художественная галерея старых мастеров. При этом город остается довольно доступным по стоимости жилья. Так, средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Дрездене — 600−750 EUR в месяц, тогда как зарплата здесь за тот же период составляет порядка 3000 EUR. В городе развита система общественного транспорта. В Дрезден часто переезжают семьи, пенсионеры и студенты, которым важны спокойствие, культура и безопасность.

Фрайбург-им-Брайсгау

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Город с уровнем безопасности в 67 баллов. Фрайбург — это сочетание студенческой энергетики и экологичного образа жизни. В городе расположены один из старейших и самых престижных вузов Германии — Университет Альберта-Людвига, а также Технический университет Фрайбурга. Среди местных жителей немало студентов, активистов и молодых специалистов. Город активно внедряет устойчивые технологии и считается «зеленой столицей» Германии. В центре — пешеходные улицы, кафе, исторические здания, например собор Фрайбург-Мюнстер в готическом стиле, старинная ратуша и ворота Швабентор. Особенно хорош Фрайбург для тех, кто хочет жить в экологичном, безопасном, при этом развивающемся пространстве.

Штутгарт

Показатель безопасности Штутгарта — 65,2 балла. Это город инженеров, конструкторов и студентов-инженеров, выбравших Университет Штутгарта и Высшую школу техники. Здесь базируются концерны Mercedes-Benz и Porsche, а также развит кластер ИТ и научных исследований. При этом Штутгарт окружен виноградниками, парками и лесами. Спальные районы Фойербах или Дегерлох славятся спокойствием и высоким уровнем жизни. В Фойербахе много зеленых зон, семейных домов и отличная доступность транспорта. Дегерлох, расположенный на возвышенности, предлагает престижное жилье, панорамные виды на город. Штутгарт подойдет тем, кто ценит сочетание технологического прогресса, порядка и уединения.

Нюрнберг

Numbeo фиксирует безопасность в Нюрнберге на уровне в 64,7 балла. Город отличается сбалансированной атмосферой — он не перегружен туристами, но предлагает все необходимое для комфортной жизни, включая развитую систему общественного транспорта, доступное жилье, большое количество парков, магазинов, школ и медицинских учреждений. Центр Нюрнберга — это смесь средневековой архитектуры, включая замок Кайзербург, музеев и рынков. Здесь проходят рождественские ярмарки, а вузы и исследовательские центры поддерживают академическую среду. Благодаря доступной аренде Нюрнберг привлекателен для студентов, молодых специалистов и семей, ищущих тишину и безопасность.

Дюссельдорф

Изображение выглядит как строительство, Крупный город с пригородами, Городской район, городСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

С рейтингом в 64,5 балла Дюссельдорф остается одним из безопаснейших крупных городов Германии. Это деловой и культурный центр земли Северный Рейн-Вестфалия, известный своей Японской улицей, выставками и современным дизайном. Местные районы, в частности Оберкассель, считаются престижными и спокойными. Город подойдет тем, кто работает в сферах финансов, медиа, моды и IT, при этом хочет жить в месте с высоким уровнем порядка и защищенности. Дюссельдорф удобен для релокации в Германию с детьми благодаря школам и международному сообществу. В городе работают лучшие международные учебные заведения.

Карлсруэ

Карлсруэ — город с уровнем безопасности в 63 балла, известный как центр немецкой юриспруденции. Здесь находятся Федеральный конституционный суд и один из лучших технических университетов — KIT. Город сравнительно небольшой, но уютный и удобный, с продуманной системой маршрутов трамваев и велодорожек. Многие улицы построены веерообразной формой, ведущей к замку — символу Карлсруэ. Благодаря наличию ИТ-компаний, таких как SAP, и стартапов город выбирают молодые профессионалы, а семьи ценят его спокойствие, безопасность и доступ к хорошему образованию.

5 причин выбрать ФРГ в качестве дома и остаться здесь жить

Решение о переезде всегда требует взвешенного подхода, но Германия дает множество поводов задуматься о долгосрочной жизни именно здесь. Это страна с четкими правилами, сильной экономикой и высоким уровнем социальной защищенности. Ниже — ключевые причины, почему стоит поехать в Германию не только как турист, но и как будущий житель:

Стабильность и предсказуемость

Здесь работают строгие законы и это ощущается в повседневной жизни. Все — от медицины до налоговой системы — устроено прозрачно и логично.

Карьерные и образовательные перспективы

Германия входит в топ мировых лидеров по количеству международных компаний и исследовательских центров. Здесь расположены офисы Volkswagen, Siemens, BMW, BASF, Daimler и другие. Высшие учебные заведения Германии, например Технический университет Мюнхена и Гейдельбергский университет, пользуются международным признанием, а их дипломы признаются в большинстве стран мира.

Социальная система и защита

Отпуска, страховка, поддержка при рождении детей, субсидии — все это реальность, если у вас есть даже ВНЖ в Германии, не говоря уже о гражданстве. Поддержка государства ощущается на практике.

Комфортная урбанистика и экологическая обстановка

Города Германии создаются и развиваются в первую очередь для комфорта людей: велосипедные дорожки, зеленые зоны, чистый воздух и развитое транспортное сообщение внутри страны. По данным Европейского агентства по окружающей среде, многие немецкие города, например Мюнхен и Фрайбург, регулярно входят в топ-10 среди чистейших в Европе.

Лояльная миграционная политика

С определенным видом на жительство в Германии (например, для работы, бизнеса) вы получаете не только защиту прав, но и возможность через 3−5 лет подать документы на гражданство ФРГ.

Многие, побывав в этой стране 1−2 раза в качестве туристов, часто предпринимают попытки переехать в ФРГ на ПМЖ. Мотивируют прежде всего безопасность, возможности для развития и высокий уровень жизни. Чтобы понять, почему стоит посетить Германию или даже переехать туда именно вам, стоит проконсультироваться с профильным специалистом, который сможет оценить перспективы и предложить лучшие варианты.

Источник: Минфин
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