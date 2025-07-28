Приватбанк сообщает о рекордной прибыли в 34,9 млрд грн за первое полугодие

Государственный Приватбанк за первые шесть месяцев 2025 года получил 34,9 млрд грн чистой прибыли, что является рекордным показателем для банка. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17,5% превышает результат первого полугодия 2023 года. Об этом в понедельник, 28 июля, говорится в сообщении финансового учреждения.