Государственный Приватбанк за первые шесть месяцев 2025 года получил 34,9 млрд грн чистой прибыли, что является рекордным показателем для банка. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17,5% превышает результат первого полугодия 2023 года. Об этом в понедельник, 28 июля, говорится в сообщении финансового учреждения.
Приватбанк сообщает о рекордной прибыли в 34,9 млрд грн за первое полугодие
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В банке объясняют рекордные результаты ростом основных доходов: чистый процентный доход вырос на 18%, а комиссионный — на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль банка до вычета резервов достигла 43 млрд грн.
Ключевые показатели за первое полугодие 2025 года:
- Чистый кредитный портфель банка вырос на 17,4 млрд грн и превысил 130 млрд грн.
- Объем депозитов физических лиц увеличился на 58 млрд грн.
- Общая сумма средств клиентов достигла 487 млрд грн, продемонстрировав рост на 13% за год.
- Кроме того, за отчетный период банк направил 97,3 млн грн на благотворительные и социальные проекты.
Источник: Минфин
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