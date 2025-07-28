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28 июля 2025, 19:15 Читати українською

Приватбанк сообщает о рекордной прибыли в 34,9 млрд грн за первое полугодие

Государственный Приватбанк за первые шесть месяцев 2025 года получил 34,9 млрд грн чистой прибыли, что является рекордным показателем для банка. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17,5% превышает результат первого полугодия 2023 года. Об этом в понедельник, 28 июля, говорится в сообщении финансового учреждения.

Государственный Приватбанк за первые шесть месяцев 2025 года получил 34,9 млрд грн чистой прибыли, что является рекордным показателем для банка.

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В банке объясняют рекордные результаты ростом основных доходов: чистый процентный доход вырос на 18%, а комиссионный — на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль банка до вычета резервов достигла 43 млрд грн.

Ключевые показатели за первое полугодие 2025 года:

  • Чистый кредитный портфель банка вырос на 17,4 млрд грн и превысил 130 млрд грн.
  • Объем депозитов физических лиц увеличился на 58 млрд грн.
  • Общая сумма средств клиентов достигла 487 млрд грн, продемонстрировав рост на 13% за год.
  • Кроме того, за отчетный период банк направил 97,3 млн грн на благотворительные и социальные проекты.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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RobinG
RobinG
28 июля 2025, 20:39
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