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24 июля 2025, 12:30 Читати українською

Sense Bank начинает реализацию памятных монет НБУ

Sense Bank открывает новое направление — реализацию памятных монет Украины и сувенирной продукции, а именно памятных медалей. Этот шаг является продолжением стратегии деятельности банка по поддержке культуры и тех смыслов, которые формируют украинское настоящее, одновременно чтя историческую память

Sense Bank открывает новое направление — реализацию памятных монет Украины и сувенирной продукции, а именно памятных медалей.

Памятные монеты — это больше, чем ювелирное изделие или финансовый актив. Это вещи, которые имеют эстетическую и культурную ценность. Изготовленные на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины, они являются символом исторического и культурного наследия. Монеты созданы не только как изящные артефакты с ограниченным тиражом, но и как носители символов, способные подчеркнуть значимость любого события, как личного, так и общегосударственного. Это подарок, который сохраняет смысл и значение на долгие годы.

Сегодня нумизматическая продукция в Украине стремительно набирает популярность. К монетам все чаще обращаются не только коллекционеры, но и те, кто ищет содержательный, символический подарок для близких, военных или деловых партнеров. Часто такие монеты становятся своеобразным культурным посланием, которое передают за границу как частичку украинской истории, говорящей на языке символов и открывающей новые грани Украины миру.

«Мы давно чувствовали запрос наших клиентов на уникальные и символические предметы, сочетающие красоту, значение и глубокий смысл. Памятные монеты именно такие. Их выпуск — хорошая традиция, которую мы поддерживаем вместе с Национальным банком Украины. Мы в Sense Bank верим в силу смыслов. Стремимся наполнять ими жизнь наших клиентов. В этом контексте памятные монеты — еще один инструмент, которым мы можем передать важное. В то же время это современный ответ на вопрос: что подарить, когда хочется выразить больше, чем просто словами», — отметила Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов.

Sense Bank продолжает быть культурным проводником — банком, который хранит и транслирует смыслы. Реализация памятных монет — еще один шаг в этом направлении.

Детали по ссылке.

Источник: Минфин
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