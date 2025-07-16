В государственном банке рассказали о всех тонкостях открытия и ведения ФЛП

Как сообщили банкиры на своем официальном сайте, недавно в Sense Hub Kyiv состоялась интерактивная встреча для физических лиц-предпринимателей, во время которой участники получили практические советы, много полезной информации, а также имели возможность задать неотложные вопросы и получить содержательные соответствующие на них вопросы. К событию как спикер присоединилась начальница управления развития транзакционного бизнеса Sense Bank Ольга Полонская.

Как отмечается в новости, во время первой части мероприятия юрист с многолетним опытом и специалист по сопровождению малого и среднего бизнеса Елена Вакулюк рассказала об особенностях регистрации ФЛП, которую группу ФЛП лучше выбрать в зависимости от вида деятельности и отдельным блоком — о налогообложении и последствиях в случае неуплаты налогов.

Второй блок был посвящен преимуществам сотрудничества физических лиц-предпринимателей из Sense Bank. Рассказывая о преимуществах сотрудничества с Sense Bank, Полонская отметила, что основной характеристикой мобильного приложения Sense SuperApp — это простота использования для физических лиц-предпринимателей.

Да, Полонская отметила, что Sense SuperApp — это единственное приложение и для бизнеса, и для личных финансов, где не нужно переключаться между разными приложениями или профилями или вводить отдельные логины и пароли.

«Предприниматель устанавливает приложение Sense SuperApp, и дальше буквально несколько шагов: нужно пройти идентификацию, выбрать бизнес-пакет, подписать заявку — и все. У нас нет длинных анкет, сбора документов или бумажной волокиты. Мы максимально упростили процесс, чтобы человек мог открыть счет и начать работать с банком в удобный для себя момент — хоть из дома, хоть из кафе», — объясняет Ольга Полонская.

Отдельно спикер от Sense Bank остановилась на вопросе налогообложения. По словам Ольги, уплата налогов для ФЛП на практике — довольно простая процедура, ведь с помощью Sense SuperApp все происходит за несколько минут.

«Предприниматель просто заходит в раздел „Платежи“ → „Налоги ФЛП“ или использует готовые шаблоны прямо с рабочего стола, где все уже подготовлено. Реквизиты нужной налоговой, где зарегистрирован ФЛП, автоматически подтянутся. Не нужно искать счет вручную, не копировать. Вводится только сумма — и платеж готов с правильным назначением. Доступны для уплаты: единый налог, ЕСВ, военный сбор и другие налоги. По сути, Sense автоматизировал рутину — налоги платятся быстро, точно и без ошибок», — отметила Ольга Полонская.

Завершая свое выступление, начальница управления развития транзакционного бизнеса Sense Bank рассказала, чем вдохновлялась команда банка при разработке и внедрении всех продуктов для ФЛПов.

«Работая над наполнением Sense SuperApp для физических лиц-предпринимателей, мы постоянно спрашиваем себя: как можно упростить деятельность для бизнеса? Благодаря такому подходу на сегодняшний день наше мобильное приложение является одним из самых функциональных мобильных приложений для ФЛП на всем банковском рынке Украины. Уже сейчас нашим клиентам доступны 100% банковских продуктов для ФЛП в онлайне и через приложение, включая повторную идентификацию или обновление данных. Это уникальный сервис, который позволяет пройти процедуру быстро», — рассказала Ольга Полонская.

Напомним, что недавно Sense Bank объявил о подписании договора о сотрудничестве с Харьковским городским советом, в рамках которого стороны — подписанты будут поддерживать местный микро-, малого и среднего бизнеса.