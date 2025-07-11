Приватбанк и ЕБРР заключили рекордное соглашение по кредитованию украинского бизнеса на €600 миллионов

Приватбанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение о распределении рисков, которое позволит предоставить до 600 миллионов евро новых кредитов для украинских предприятий. Соглашение было подписано во время Конференции по восстановлению Украины в Риме. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщила пресс-служба Приватбанка.

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Механизм гарантий и распределения рисков

Новое соглашение предусматривает, что ЕБРР предоставит гарантию в размере 185 миллионов евро, которая покроет часть кредитного риска Приватбанка по новым кредитам. Это, в свою очередь, позволит банку выдать украинскому бизнесу до 600 миллионов евро дополнительного финансирования.

Кроме того, кредитные линии будут подкреплены покрытием риска первых убытков, финансируемым правительством Франции и Европейским Союзом в рамках Инвестиционной программы ЕС для Украины.

Приоритетные отрасли и значение для экономики

Благодаря этой программе Приватбанк планирует значительно увеличить объемы кредитования, поддерживая предприятия в критически важных отраслях, таких как агробизнес, производство, фармацевтика, транспорт и логистика. Также средства будут направлены на инвестиции в энергетическую безопасность страны.

«Благодаря сотрудничеству с ЕБРР наши предприниматели и малый бизнес получат уже более 1,2 млрд евро финансирования на развитие бизнеса. Обеспеченное финансирование и грантовые программы являются жизненно важным инструментом для стимулирования экономического роста и укрепления устойчивости экономики Украины», — прокомментировал соглашение председатель правления Приватбанка Микаэль Бьоркнерт.