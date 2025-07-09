ЕБА призывает доработать законопроект о SEPA

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддерживает принятие в первом чтении законопроекта о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), однако отмечает необходимость доработки отдельных его положений. Бизнес-сообщество призывает найти баланс между эффективным финансовым мониторингом и защитой прав и частной жизни граждан и бизнеса. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в пресс-службе Ассоциации.

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Общая поддержка и статус законопроекта

В Ассоциации приветствуют инициативу по гармонизации украинского законодательства с европейским в сфере борьбы с отмыванием средств и обеспечения прозрачности финансовой системы. Отмечается, что профильный комитет Верховной Рады уже рекомендовал парламенту принять соответствующий проект Закона № 13233 в первом чтении.

Ключевые предложения бизнеса

В то же время эксперты ЕБА передали в ответственные органы свои предложения по совершенствованию законопроекта, чтобы сделать его нормы более практичными и соответствующими стандартам ЕС.

Среди основных замечаний — предложение изменить определение «высшего руководства», ответственного за финмониторинг, приблизив его к европейской практике (операционное руководство, а не общее собрание акционеров). Также предлагается упростить верификацию компаний-нерезидентов, позволив анализировать данные из открытых иностранных реестров вместо требования предоставлять нотариально заверенные бумажные документы.

Кроме того, бизнес обращает внимание на несоответствие пороговых сумм для финмониторинга. Законопроект повышает штрафы до уровня ЕС, но оставляет порог для мониторинга операций на уровне 400 тыс. грн (около €8,5 тыс.), что значительно ниже европейского порога в €15 тыс. В ЕБА предлагают пересмотреть и эту норму. Также предлагается ввести альтернативные способы идентификации конечных бенефициаров-иностранцев, чтобы защитить их персональные данные.

Почему это важно

Позиция Европейской Бизнес Ассоциации демонстрирует подход «критического партнерства». Бизнес полностью поддерживает стратегическую цель — вступление Украины в SEPA, но в то же время обращает внимание на практические аспекты реализации законодательства.

Предложения ЕБА направлены не на блокирование закона, а на то, чтобы сделать его более разумным и эффективным. Бизнес стремится избежать излишней бюрократии (требование нотариально заверенных бумажных документов в эпоху цифровых реестров) и устранить логические несоответствия (повышение штрафов до уровня ЕС без соответствующего повышения порогов для мониторинга).

Это яркий пример того, что процесс евроинтеграции — это не слепое копирование европейских директив, а их продуманная адаптация к украинским реалиям. Конструктивная критика и конкретные предложения от бизнес-сообщества являются признаком зрелого гражданского общества и важным вкладом в создание качественного законодательства, которое является неотъемлемой частью европейской модели, к которой стремится Украина.