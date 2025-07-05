«Это были незабываемые 8 лет»: маркетинг-директор monobank ушел с должности

Директор по маркетингу (CMO) monobank Анатолий Рогальский покинул свой пост после восьми лет работы.

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«Аккаунт разогрев, теперь можно царапать настоящие новости. Это были незабываемые 8+ лет», — написал Рогальский.

Анатолий Рогальский является родным братом другого соучредителя monobank Михаила Рогальского.

Роль в становлении monobank

До прихода в monobank Рогальский работал копирайтером в ПриватБанке, а затем — в команде нового проекта ПриватМаркет под руководством Дмитрия Дубилета.

В первые месяцы запуска monobank был приглашен на позицию CMO, и в течение пяти лет он фактически оставался единственным маркетологом банка.

Анатолий Рогальский сыграл ключевую роль в запуске реферальной программы, ставшей одним из главных источников роста клиентской базы monobank.

Также он был одним из идейных архитекторов сервиса «Банка», получившего значительную популярность во время полномасштабного вторжения России в Украину.