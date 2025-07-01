Доля проблемных кредитов в банках упала до 27,9% — НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в украинском банковском секторе продолжает сокращаться. В течение июня она уменьшилась на 0,41 процентного пункта и сейчас составляет 27,9%. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Причины и динамика сокращения

По оценке регулятора, снижение уровня проблемной задолженности обусловлено двумя основными факторами: списанием старых неработающих кредитов и предоставлением новых, более качественных займов.

Сокращение доли NPL в июне было зафиксировано во всех группах банков. В финучреждениях с иностранным капиталом и в частных украинских банках этот показатель снизился с 10% до 9,8%. В государственных банках (без учета Приватбанка) доля сократилась с 33,72% до 33,39%, а в самом Приватбанке — с 51,35% до 50,61%.

В то же время в абсолютном выражении объем NPL в государственных банках (без Приватбанка) уменьшился на 275 млн грн, тогда как в Приватбанке, наоборот, вырос на 0,4 млрд грн.

«Чистый» показатель NPL и новые правила

Нацбанк уточнил, что если не учитывать старые долги бывших владельцев Приватбанка и другую безнадежную задолженность в госбанках, то «чистая» доля неработающих кредитов в системе составляет лишь 16,7%.

Регулятор также напомнил, что с января 2025 года банки начали применять новые, более прозрачные подходы к определению неработающих активов, приближенные к европейским стандартам. Тенденция к уменьшению доли NPL продолжается с начала 2023 года, когда после начала полномасштабного вторжения этот показатель подскочил до 38,1%.

Что такое NPL и почему высокий уровень «проблемки» — это плохо

NPL (Non-Performing Loan), или неработающий кредит — это ссуда, по которой должник прекратил выполнять свои обязательства, то есть не платит проценты и/или тело кредита в течение длительного времени (обычно более 90 дней).

Для банковской системы высокий уровень NPL является серьезной проблемой по нескольким причинам:

Прямые убытки: Банк не получает ожидаемого дохода от выданных кредитов.

Необходимость резервирования: Под каждый проблемный кредит банк обязан сформировать резерв из своего капитала. Это «замораживает» деньги, которые могли бы быть направлены на выдачу новых кредитов для экономики.

Снижение доверия: Высокая доля NPL может свидетельствовать о плохом качестве управления рисками в банке, что подрывает доверие вкладчиков и инвесторов.

Именно поэтому Национальный банк и международные партнеры, такие как МВФ, уделяют столь большое внимание этому показателю и требуют от банков его сокращения.