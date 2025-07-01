В приложении Alliance появилась функция международных P2P-переводов

Alliance bank представил новую функцию в своем приложении — международные переводы с карты на карту. Теперь пользователи могут переводить средства с валютных карт Alliance на карты других банков за границей напрямую из мобильного приложения.

Новая функция работает в привычном формате P2P-переводов: достаточно ввести номер карты получателя, указать сумму — и средства поступят на карту иностранного банка. Процесс не требует дополнительных реквизитов или согласований.

Всё, что нужно — открыть виртуальную валютную карту «Цільова» в Alliance. Это можно сделать в несколько кликов прямо в приложении. Открытие и обслуживание карты — бесплатные, а при необходимости можно заказать и пластиковую карту.

Ключевые преимущества новой функции:

Самая низкая комиссия на рынке за международный перевод — всего 0,8% от суммы.

Выгодная покупка валюты онлайн: в приложении Alliance можно приобрести доллары и евро по лучшему курсу на рынке.

При покупке валюты через приложение Alliance вы получаете 0,5% кэшбэка.

Международные P2P-переводы на зарубежные карты открывают новые возможности для инвестиций. Это позволяет работать с глобальными финансовыми сервисами и платформами, а также использовать переведенные средства для дальнейших инвестиций. Это также удобный способ совершать международные покупки.

Наличие международных P2P также будет полезно тем, у кого есть родные и близкие за границей и кто регулярно осуществляет переводы в другие страны.

Переводы поддерживаются с валютных карт Alliance на карты в долларах, евро или местной валюте в иностранных банках.

Список стран, в которые доступны переводы с Alliance, размещён на сайте банка в разделе «Полезная информация».

Новая функция уже работает, и вы можете затестить ее в приложении Alliance.