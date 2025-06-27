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27 июня 2025, 11:38 Читати українською

IFC возьмет на себя половину рисков по новому кредитному портфелю Приватбанка на $100 млн

Международная финансовая корпорация (IFC) планирует запустить с государственным Приватбанком проект распределения рисков, в рамках которого она покроет 50% убытков по портфелю новых кредитов и гарантий на общую сумму до $100 миллионов. Программой смогут воспользоваться микро-, малые и средние предприятия, в частности в агросекторе, и компании, владельцами которых являются женщины. Об этом в пятницу, 27 июня, пишет Интерфакс-Украина.

Международная финансовая корпорация (IFC) планирует запустить с государственным Приватбанком проект распределения рисков, в рамках которого она покроет 50% убытков по портфелю новых кредитов и гарантий на общую сумму до $100 миллионов.

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Механизм поддержки и финансирования

Ожидается, что совет директоров IFC может рассмотреть этот проект уже в июне этого года. Программа будет поддержана международными партнерами в рамках Программы действий по повышению экономической устойчивости (ERA) для Украины.

В частности, при поддержке Франции IFC предоставит гарантию от первых убытков на сумму до $22,5 млн, что покроет 45% от доли риска самой IFC. Для стимулирования кредитования бизнеса, возглавляемого женщинами, IFC при поддержке Нидерландов предоставит дополнительные стимулы на сумму до $0,8 млн.

Потенциал и масштаб проекта

Как отмечается в документах корпорации, благодаря такому механизму смешанного финансирования, направленному на снижение рисков, общий объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках проекта может быть увеличен до $120−150 млн.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 апреля 2025 года Приватбанк занимал первое место по объему активов среди всех украинских банков, контролируя 25,2% рынка.

Что такое IFC и механизм распределения рисков

Международная финансовая корпорация (IFC) — это часть Группы Всемирного банка, которая специализируется на работе с частным сектором. В отличие от Всемирного банка, который в основном предоставляет кредиты правительствам, IFC инвестирует в частные компании и финансовые учреждения в развивающихся странах с целью стимулирования экономического роста.

Механизм распределения рисков (Risk Sharing Facility) — это финансовый инструмент, с помощью которого такая организация, как IFC, соглашается взять на себя часть потенциальных убытков от кредитов, выдаваемых местным банком. Это не прямой кредит, а гарантия. Она поощряет банк более активно кредитовать определенные сектора экономики (например, малый бизнес), поскольку его собственные риски значительно уменьшаются.

Источник: Минфин
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