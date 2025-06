Coinbase запускает обернутые токены Cardano и Litecoin: что нового на крипторынке

Coinbase запускает обернутые токены Cardano и Litecoin на Base

Криптовалютная биржа Coinbase расширяет свое предложение, представив два новых обернутых токена: cbADA и cbLTC. Они уже доступны в сети второго уровня компании под названием Base.

cbADA и cbLTC являются обернутыми версиями криптовалют Cardano (ADA) и Litecoin (LTC) соответственно. Это означает, что каждый такой токен полностью обеспечен эквивалентным количеством соответствующих монет, хранящихся на счетах биржи.

В сети Base выпущено 11 305 cbLTC и 2,9 миллиона cbADA. Ранее Coinbase уже запустила на Base обернутые версии биткоина, XRP и Dogecoin, являющиеся частью стратегии биржи по объединению децентрализованных финансов (DeFi).

Такой подход — когда необходимое количество Cardano и Litecoin блокируется на платформе Coinbase, а затем выпускаются обернутые токены в сети Base — позволяет использовать эти активы в протоколах экосистемы Base.

Среди таких протоколов децентрализованные биржи Aerodrome и Uniswap, а также платформы для кредитования Aave, Compound и Morpho. Это расширяет возможности для пользователей, предоставляя им доступ к большему количеству активов в рамках DeFi-проектов Base.

Суд отклонил совместное ходатайство Ripple и SEC об уменьшении штрафа

Судья Аналиса Торрес отклонила совместное ходатайство компании Ripple и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по уменьшению штрафа и отмене судебного запрета. Это решение касается одного из самых резонансных судебных дел в криптоиндустрии.

Ходатайство было подано в апреле этого года. Ранее SEC потребовала запретить деятельность Ripple, связанную с выпуском ценных бумаг, мотивируя это тем, что компания может продолжить «потенциально незаконную практику».

«Это не изменилось. И все же стороны утверждают, что в интересах общества — уменьшить штраф на 60% и отменить запрет, наложенный менее года назад», — говорится в постановлении судьи Торрес.

Судья отметила, что Ripple и SEC не привели «исключительных обстоятельств», которые могли бы перевесить общественный и государственный интерес. Однако стороны имеют возможность отозвать свои апелляции или подать новое ходатайство.

Напомним, в декабре 2020 года SEC обвинила Ripple в нарушении закона о ценных бумагах из-за продажи токенов XRP. Это дело привлекло большое внимание в криптосообществе.

В августе 2024 года судья Торрес вынесла решение о наложении штрафа в размере $125 миллионов на Ripple.

19 марта 2025 г. SEC отозвала апелляцию против Ripple, а через неделю компания также отказалась от встречной жалобы.

Фонд из ОАЭ инвестирует $100 миллионов в токены World Liberty Financial, став крупнейшим владельцем актива

Инвестиционная компания Aqua1 Foundation объявила о масштабной покупке токенов World Liberty Financial (WLFI) на сумму $100 млн. Эта значительная инвестиция сделала Aqua1 Foundation крупнейшим держателем актива, обойдя основателя Tron Джастина Сана, ранее вложившего в проект $30 млн.

Стороны назвали это соглашение стратегической инициативой, направленной на развитие децентрализованной финансовой инфраструктуры (DeFi).

Согласно заявлению, привлеченные средства будут использованы для запуска решений в сфере токенизации реальных активов (RWA), интеграции стейблкоинов и развития инструментов Web3.

По словам основателя Aqua1 Дэйва Ли, это соглашение станет частью перехода к «новой архитектуре глобального капитала».

«Экосистема WLFI USD1 и конвейер RWA воплощают в себе возможность структурного поворота стоимостью в триллион долларов, которую мы стремимся реализовать», — заявил Ли.

Представители World Liberty Financial, в свою очередь, отметили, что сотрудничество с Aqua1 подтверждает правильность глобального плана финансовых инноваций компании. По их мнению, партнеров объединяет общая миссия — «принести цифровые активы массам».

В Сенате США назначили голосование по законопроекту о крипторынках на сентябрь

Сенат США готовится рассмотреть законопроект, который должен определить структуру криптовалютного рынка. Голосование в Банковском комитете намечено на сентябрь 2025 года. Об этом стало известно во время пресс-конференции с участием сенаторов Синтии Ламмис, Тима Скотта и исполнительного директора Совета президента по цифровым активам Бо Хайнса.

По словам участников, проект этой законодательной инициативы должен быть готов в виде черновика к августовскому перерыву в Конгрессе.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа активно продвигает идею стратегического накопления биткоина. Хайнс подтвердил, что процесс создания необходимой инфраструктуры для такого резерва уже продолжается.

Хотя мартовское исполнительное постановление Трампа не обязывает Министерство финансов публиковать отчет по имеющимся правительственным биткоинам, администрация может добровольно обнародовать такую информацию.

«Администрация увлечена идеей накопления большего количества биткоинов нейтральными для бюджета способами», — заявил Хайнс, что может свидетельствовать о намерении правительства действовать осторожно, не увеличивая дефицит или государственный долг.

Участники пресс-конференции также призвали Палату представителей срочно принять законопроект «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS Act), который касается регулирования стейблкоинов, чтобы его можно было передать на подпись президенту.