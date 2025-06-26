Клиенты Приватбанка теперь могут покупать ОВГЗ в режиме 24/7

Приватбанк запустил круглосуточный режим работы инвестиционной площадки в веб-версии Приват24. Теперь клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24, минимальный размер инвестиции составляет 1 000 грн. Об этом говорится в сообщении банка.

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Как инвестировать в ОВГЗ

Чтобы инвестировать средства в государственные облигации, в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги» необходимо выбрать ОВГЗ, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью SmartID сформированные документы по открытию счета в ценных бумагах и приобретению ОВГЗ. В таком сервисе банка отсутствуют налоговые сборы и дополнительные расходы по приобретению.

Заявку на покупку или продажу ОВГЗ можно подать в Приват24 круглосуточно, по регламенту сервиса поданные до 13:00 заявки выполняются в течение текущего рабочего дня, поданные после 13:00 выполняются на следующий рабочий день.

Заявки на операции по ОВГЗ, поданные в выходные дни, первый день месяца или последний день квартала, обрабатываются банком следующего рабочего дня.

В Приват24 доступен обширный перечень ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро, можно видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции по ОВГЗ и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т. ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ. Также Приватбанк дает возможность через Приват24 не только покупать, но продавать ОВГЗ в режиме online.

Напомним

С начала 2025 года клиенты банка уже инвестировали в ОВГЗ более 10 млрд грн. Чаще клиенты банка инвестируют в полугодовые и годовые гривневые ОВГЗ и облигации в долларах США. При этом подавляющее большинство клиентов при погашении ОВГЗ реинвестируют средства в ценные бумаги Министерства финансов.

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