Клиенты Приватбанка теперь могут покупать ОВГЗ в режиме 24/7

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 июня 2025, 10:05 Читати українською

Клиенты Приватбанка теперь могут покупать ОВГЗ в режиме 24/7

Приватбанк запустил круглосуточный режим работы инвестиционной площадки в веб-версии Приват24. Теперь клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24, минимальный размер инвестиции составляет 1 000 грн. Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк запустил круглосуточный режим работы инвестиционной площадки в веб-версии Приват24.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как инвестировать в ОВГЗ

Чтобы инвестировать средства в государственные облигации, в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги» необходимо выбрать ОВГЗ, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью SmartID сформированные документы по открытию счета в ценных бумагах и приобретению ОВГЗ. В таком сервисе банка отсутствуют налоговые сборы и дополнительные расходы по приобретению.

Заявку на покупку или продажу ОВГЗ можно подать в Приват24 круглосуточно, по регламенту сервиса поданные до 13:00 заявки выполняются в течение текущего рабочего дня, поданные после 13:00 выполняются на следующий рабочий день.

Заявки на операции по ОВГЗ, поданные в выходные дни, первый день месяца или последний день квартала, обрабатываются банком следующего рабочего дня.

В Приват24 доступен обширный перечень ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро, можно видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции по ОВГЗ и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т. ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ. Также Приватбанк дает возможность через Приват24 не только покупать, но продавать ОВГЗ в режиме online.

Напомним

  • С начала 2025 года клиенты банка уже инвестировали в ОВГЗ более 10 млрд грн. Чаще клиенты банка инвестируют в полугодовые и годовые гривневые ОВГЗ и облигации в долларах США. При этом подавляющее большинство клиентов при погашении ОВГЗ реинвестируют средства в ценные бумаги Министерства финансов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАМПЛИН

За 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
26 июня 2025, 12:00
#
А может ночь не торопить
И все сначала повторить,
Нам все сначала повторить.
О, как мне быть?
А может снова все начать,
Я не хочу тебя терятьОВДП,
Я не могу тебя терять облігації в доларах США!
О, как мне быть?
А может купить сразу весь гос. долг США чем черт не шутит а?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Zaqxswcde123 и 40 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами