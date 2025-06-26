Приватбанк запустил круглосуточный режим работы инвестиционной площадки в веб-версии Приват24. Теперь клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24, минимальный размер инвестиции составляет 1 000 грн. Об этом говорится в сообщении банка.
Клиенты Приватбанка теперь могут покупать ОВГЗ в режиме 24/7
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как инвестировать в ОВГЗ
Чтобы инвестировать средства в государственные облигации, в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги» необходимо выбрать ОВГЗ, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью SmartID сформированные документы по открытию счета в ценных бумагах и приобретению ОВГЗ. В таком сервисе банка отсутствуют налоговые сборы и дополнительные расходы по приобретению.
Заявку на покупку или продажу ОВГЗ можно подать в Приват24 круглосуточно, по регламенту сервиса поданные до 13:00 заявки выполняются в течение текущего рабочего дня, поданные после 13:00 выполняются на следующий рабочий день.
Заявки на операции по ОВГЗ, поданные в выходные дни, первый день месяца или последний день квартала, обрабатываются банком следующего рабочего дня.
В Приват24 доступен обширный перечень ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро, можно видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции по ОВГЗ и контролировать свой портфель в ценных бумагах,
Напомним
- С начала 2025 года клиенты банка уже инвестировали в ОВГЗ более 10 млрд грн. Чаще клиенты банка инвестируют в полугодовые и годовые гривневые ОВГЗ и облигации в долларах США. При этом подавляющее большинство клиентов при погашении ОВГЗ реинвестируют средства в ценные бумаги Министерства финансов.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАМПЛИН
За 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.
Комментарии - 1
И все сначала повторить,
Нам все сначала повторить.
О, как мне быть?
А может снова все начать,
Я не хочу тебя терятьОВДП,
Я не могу тебя терять облігації в доларах США!
О, как мне быть?
А может купить сразу весь гос. долг США чем черт не шутит а?