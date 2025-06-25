В мае в банки в управлении Фонда гарантирования больше всего средств поступило от должников

В мае 2025 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила более 68,8 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Из этих средств 46,9 млн. грн. банки получили от погашения кредитов. Также 15,3 млн грн поступило в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам, в том числе как погашение за ОВГЗ (+купонный доход).

Еще 2,3 млн грн составили поступления от реализации активов, 3,0 млн грн — от аренды имущества и 1,3 млн грн — из других источников.

Лидеры по сумме поступлений

Лидерами по сумме поступлений в мае 2025 года стали:

МР Банк — 16,3 млн грн;

Коминвестбанк — 16,3 млн грн;

Укрстройинвестбанк — 11,6 млн грн.

Всего с начала 2025 года в ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов банки поступило 2219,0 млн грн.

В Фонде напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».