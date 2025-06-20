«Країна» как следующий шаг: ASVIO расширяет финансовую экосистему в условиях войны

ASVIO Investment Holding готовится к выходу на страховой рынок. В процессе — согласование сделки по приобретению страховой компании «Країна». Холдинг, который уже трансформировал традиционный « Асвио Банк » в цифровое банковское учреждение и запустил онлайн-сервис Garantiya.com, заявляет о намерении сделать страховую компанию следующим флагманом цифрового формата.

«Мы не просто инвестируем — мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою эффективность: они трансформировали „АСВИО Банк“ из обычного банка в цифровую институцию нового поколения. Мы понимаем, что включение страховых продуктов в розничное банковское направление — это стратегически правильный шаг», — пояснил председатель наблюдательного совета холдинга Роман Ярошенко.

В условиях полномасштабной войны ASVIO не прекращал инвестиционную деятельность. Часть активов холдинг выкупил на открытых аукционах, в том числе имущество бывшего завода «Росинка», где было восстановлено производство. По словам Ярошенко, аналогичный подход планируется и в случае со СК «Країна».

«Это решение не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно закончится. Мы верим в Украину. Если бы не верили — не инвестировали бы три года подряд, с самого начала полномасштабного вторжения», — подчеркнул он.

Ожидается, что в случае завершения сделки компания сможет интегрироваться в цифровую структуру холдинга, используя существующие IT-разработки и клиентский опыт в банковском сегменте.

Критика, появлявшаяся в медиа, не стала препятствием для ASVIO. «В нашем холдинге есть чёткое правило — мы не реагируем на заказные негативные публикации», — отмечает Роман Ярошенко.

В компании настаивают на полной прозрачности сделки и ответственном соблюдении всех регуляторных требований. «Сделка полностью прозрачна. Мы получили разрешение Антимонопольного комитета, вся информация находится в открытом доступе», — указал председатель наблюдательного совета холдинга.

Справка. ASVIO Investment Holding — международный инвестиционный холдинг, предоставляющий услуги миллионам потребителей, малому бизнесу и корпоративным клиентам в различных сегментах бизнеса по всему миру. В холдинге работает более 10 000 сотрудников. Одним из основных акционеров является украинский бизнесмен Вячеслав Супруненко.