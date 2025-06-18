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Сенат США принял законопроект о стейблкоинах GENIUS: что нового на крипторынке
Сенат США принял законопроект о стейблкоинах GENIUS
Сенат США одобрил законопроект о стейблкоинах «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS) Двухпартийная поддержка прошла с результатом 68 голосов «за» и 30 «против».
«GENIUS закладывает регуляторный фундамент для платежных стейблкоинов. Он закрепит доминирование доллара США, защитит клиентов и будет стимулировать спрос на облигации Минфина», — заявил сенатор-республиканец Билл Хагерти, главный автор законопроекта.
Новый закон:
- требует, чтобы все стейблкоины были полностью обеспечены ликвидными долларовыми активами;
- обязывает большие эмитенты (капитализация свыше $50 млрд) проходить ежегодный аудит;
- запрещает таким гигантам, как Meta и Amazon, выпускать собственные стейблкоины без соблюдения жестких критериев по рискам и конфиденциальности;
- гарантирует владельцам стейблкоинов «суперприоритет» в случае банкротства эмитента.
Министр финансов США Скотт Бессент поддержал инициативу.
«Ожидается, что к концу десятилетия рынок стейблкоинов вырастет до $3,7 трлн.
Несмотря на успех в Сенате, следующим шагом является голосование в Палате представителей.
Ethereum установил новый рекорд по объему стейкинга
Количество Ethereum в стейкинге достигло нового исторического максимума в 35,35 млн. ETH — 29% от общей эмиссии.
Согласно Coinbase, общая стоимость заблокированных монет в настоящее время составляет $89,1 млрд.
Аналитики связывают рост объемов стейкинга с постепенным выводом ETH из оборота.
«Это свидетельствует об усилении доверия к активу и дальнейшем уменьшении ликвидного предложения», — отметили исследователи.
Несмотря на обновление локальных максимумов, курс ETH продолжает снижаться.
В то же время институциональный интерес к эфиру сохраняется. По данным аналитиков, спотовые биржевые фонды США аккумулировали около $10,5 млрд в ETH — это более 3% рыночной капитализации.
Kraken: 48% пользователей считают себя главным риском для собственной криптобезопасности
По результатам опроса криптовалютной биржи Kraken, 48% респондентов назвали себя самой большой угрозой для безопасности своих цифровых активов — больше, чем количество опасающихся хакерских атак или мошенничества.
В опросе приняли участие 789 криптовладельцев из США.
Большинство пользователей — 67% — допускали ошибки типа перевода на неправильный адрес или потери частных ключей.
Для половины респондентов угрозы безопасности являются препятствием дальнейшему инвестированию в криптоактивы.
Впрочем, 95% отмечают, что применяют по меньшей мере одно из рекомендованных мер безопасности, в том числе 2FA и надежные пароли.
По данным ФБР, в 2024 году потери от криптовалютного мошенничества составили $9,3 млрд — 66% роста по сравнению с предыдущим периодом Среди почти 150 000 полученных ведомством жалоб больше всего поступило от пользователей 60 лет и старше.
Доход биткоин-майнеров от транзакционных комиссий упал ниже 1%
Доход майнеров биткоина от комиссий продолжает снижаться, достигнув всего 0,99% от общего вознаграждения за блок в июне 2025 г. Об этом свидетельствуют данные Glassnode.
Согласно имеющимся данным, 14 и 15 июня доля комиссий опускалась ниже 0,65%. На момент публикации показатель отыграл утраченные позиции и достиг отметки 1,07%.
По мнению экспертов, ситуация отражает снижение сетевой активности, несмотря на курс биткоина выше $105 000.
Согласно статистике, в июне майнеры заработали лишь $7 млн на комиссиях по общему доходу в $722 млн. Это дополняется тем, что семидневная скользящая среднего количества транзакций упала до самого низкого значения за последние восемь месяцев.
Такой тренд длится с апреля 2024 года, когда протокол Runes и всплеск интереса к мемкоинам временно увеличили нагрузку на сеть.
После халвинга доля комиссий в вознаграждении снизилась с 6,7% в апреле 2024 года до менее чем 1% в июне 2025 года.
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