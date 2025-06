Сенат США принял законопроект о стейблкоинах GENIUS: что нового на крипторынке

Сенат США принял законопроект о стейблкоинах GENIUS

Сенат США одобрил законопроект о стейблкоинах «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS) Двухпартийная поддержка прошла с результатом 68 голосов «за» и 30 «против».

«GENIUS закладывает регуляторный фундамент для платежных стейблкоинов. Он закрепит доминирование доллара США, защитит клиентов и будет стимулировать спрос на облигации Минфина», — заявил сенатор-республиканец Билл Хагерти, главный автор законопроекта.

Новый закон:

требует, чтобы все стейблкоины были полностью обеспечены ликвидными долларовыми активами;

обязывает большие эмитенты (капитализация свыше $50 млрд) проходить ежегодный аудит;

запрещает таким гигантам, как Meta и Amazon, выпускать собственные стейблкоины без соблюдения жестких критериев по рискам и конфиденциальности;

гарантирует владельцам стейблкоинов «суперприоритет» в случае банкротства эмитента.

Министр финансов США Скотт Бессент поддержал инициативу.

«Ожидается, что к концу десятилетия рынок стейблкоинов вырастет до $3,7 трлн.

Несмотря на успех в Сенате, следующим шагом является голосование в Палате представителей.

Ethereum установил новый рекорд по объему стейкинга

Количество Ethereum в стейкинге достигло нового исторического максимума в 35,35 млн. ETH — 29% от общей эмиссии.

Согласно Coinbase, общая стоимость заблокированных монет в настоящее время составляет $89,1 млрд.

Аналитики связывают рост объемов стейкинга с постепенным выводом ETH из оборота.

«Это свидетельствует об усилении доверия к активу и дальнейшем уменьшении ликвидного предложения», — отметили исследователи.

Несмотря на обновление локальных максимумов, курс ETH продолжает снижаться.

В то же время институциональный интерес к эфиру сохраняется. По данным аналитиков, спотовые биржевые фонды США аккумулировали около $10,5 млрд в ETH — это более 3% рыночной капитализации.

Kraken: 48% пользователей считают себя главным риском для собственной криптобезопасности

По результатам опроса криптовалютной биржи Kraken, 48% респондентов назвали себя самой большой угрозой для безопасности своих цифровых активов — больше, чем количество опасающихся хакерских атак или мошенничества.

В опросе приняли участие 789 криптовладельцев из США.

Большинство пользователей — 67% — допускали ошибки типа перевода на неправильный адрес или потери частных ключей.

Для половины респондентов угрозы безопасности являются препятствием дальнейшему инвестированию в криптоактивы.

Впрочем, 95% отмечают, что применяют по меньшей мере одно из рекомендованных мер безопасности, в том числе 2FA и надежные пароли.

По данным ФБР, в 2024 году потери от криптовалютного мошенничества составили $9,3 млрд — 66% роста по сравнению с предыдущим периодом Среди почти 150 000 полученных ведомством жалоб больше всего поступило от пользователей 60 лет и старше.

Доход биткоин-майнеров от транзакционных комиссий упал ниже 1%

Доход майнеров биткоина от комиссий продолжает снижаться, достигнув всего 0,99% от общего вознаграждения за блок в июне 2025 г. Об этом свидетельствуют данные Glassnode.

Согласно имеющимся данным, 14 и 15 июня доля комиссий опускалась ниже 0,65%. На момент публикации показатель отыграл утраченные позиции и достиг отметки 1,07%.

По мнению экспертов, ситуация отражает снижение сетевой активности, несмотря на курс биткоина выше $105 000.

Согласно статистике, в июне майнеры заработали лишь $7 млн на комиссиях по общему доходу в $722 млн. Это дополняется тем, что семидневная скользящая среднего количества транзакций упала до самого низкого значения за последние восемь месяцев.

Такой тренд длится с апреля 2024 года, когда протокол Runes и всплеск интереса к мемкоинам временно увеличили нагрузку на сеть.

После халвинга доля комиссий в вознаграждении снизилась с 6,7% в апреле 2024 года до менее чем 1% в июне 2025 года.