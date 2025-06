Программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ наткнулась на «теневой» рынок — Минсоцполитики

Реализация программы субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) столкнулась с проблемой «серого» рынка аренды. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», сообщает «Минфин» со ссылкой на Интерфакс-Украина.