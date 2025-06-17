Программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ наткнулась на «теневой» рынок — Минсоцполитики

Реализация программы субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) столкнулась с проблемой «серого» рынка аренды. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», сообщает «Минфин» со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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«Серый» рынок аренды как препятствие

«Мы ввели европейскую модель — субсидии на жилье, но ее реализация, скажем так, споткнулась о том, что у нас сегодня подавляющее большинство людей, сдающих жилье в аренду, делают это в „серую“, не декларируют доходы, не платят налоги», — пояснила Жолнович.

Условия получения субсидии

Напомним, возможность оформления субсидии на аренду жилья для ВПЛ заработала с 29 января. Воспользоваться ею могут переселенцы, которые:

выехали из оккупированных регионов или зон боевых действий;

не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины или их жилье уничтожено/непригодно для проживания;

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств;

уже арендуют жилье и тратят на него значительную часть своих доходов.

Важно, что оформление субсидии возможно только по официально заключенным договорам аренды.

Министр социальной политики также отметила, что если программа субсидий по аренде жилья для переселенцев не покажет ожидаемой эффективности, средства из нее будут перенаправлены на другие, более эффективные программы поддержки.