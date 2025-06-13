Регламентные работы процессинга Приватбанка: операции с карточками будут на паузе

В ночь на 14 июня 2025 г. Приватбанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра. В связи с этим банк временно приостановит проведение операций с картами. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на прессслужбу Приватбанка.

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В период проведения работ 14 июня с 00:05 и до 6:30 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный «тайм-аут» продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Обычно регламентные работы осуществляются в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.

«Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!» — отметили в банке.