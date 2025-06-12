Приватбанк перечислил в госбюджет 32 миллиарда дивидендов

Приватбанк по решению акционера направил в бюджет сумму в размере 32,1 млрд грн, которая в полном объеме перечислена на казначейские счета. Об этом сообщила заместитель председателя правления банка по вопросам финансов Лариса Чернышева, пишет « Минфин ».

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«Это не просто платежи, а яркое подтверждение высокой эффективности деятельности банка, его существенный вклад в обеспечение макрофинансовой стабильности государства и успешной реализации стратегических задач, определенных правительством. Сегодня Приват демонстрирует исключительную результативность. Достижение таких показателей стало возможным благодаря качественному корпоративному управлению, слаженной работе профессиональной команды и инновационным решениям», — отметила Чернышева.

Напомним

Рада утвердила бюджет на 2025 год, в котором предусмотрено 50 млрд грн доходов от дивидендов государственных и коммунальных предприятий.

Согласно решению Кабмина о порядке распределения чистой прибыли и размере годовых дивидендов Приватбанка за 2024 год, банк уплатил в государственный бюджет в виде дивидендов 80% чистой прибыли, что по итогам 2024 года составил 40,1 млрд грн.

Приватбанк уплатил по итогам 2024 года почти 41 млрд грн налога на прибыль, установив рекорд среди банков Украины.