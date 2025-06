Министр финансов США спрогнозировал рост капитализации стейблкоинов выше $2 трлн: что нового

Министр финансов США спрогнозировал рост капитализации стейблкоинов выше $2 триллионов

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рынок стейблкоинов, привязанных к доллару, может достичь $2 трлн или даже больше в ближайшие годы. По его мнению, это позволит усилить позиции американской валюты в мире.

Администрация обязана поддерживать резервный статус доллара и укреплять его, сказал политик. По его словам, Конгресс рассматривает законопроект, предусматривающий обязательное обеспечение стейблкоинов активами высокого качества, в том числе государственными облигациями.

«Законодательство по стейблкоинам, подкрепленное облигациями США или облигациями казначейства, создаст рынок, который расширит использование доллара через эти стейблкоины по всему миру. Я считаю, что $2 трлн является очень разумным числом», — заявил Бессент.

В то же время в Citigroup прогнозируют, что к 2030 году рынок обеспеченных долларом цифровых активов может направить более $1 трлн на покупку гособлигаций США.

Сенат США проголосовал за продвижение законопроекта о стейблкоинах GENIUS

В среду, 11 июня, на голосование в Сенате США был вынесен законопроект «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS).

Сенат США проголосовал за это решение с итогом 66−32. Это фактически открывает путь к дальнейшему одобрению законопроекта и полному голосованию уже в Палате представителей.

Основные положения законопроекта предусматривают строгие требования к компаниям, производящим эмиссию стабильных монет, в разрезе продвижения активов, управления резервами и защиты прав потребителей.

В частности, это:

100% резервов должны быть в долларах США или высоколиквидных активах;

запрет на утверждение, что продукты эмитентов защищены Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC);

повышенный приоритет владельцев стейблкоинов в случае банкротства компании-эмитента;

соблюдение положений Закона о банковской тайне;

иностранные эмитенты допускаются к работе в США, но в тесном сотрудничестве с правительственными органами и после проверки;

эмитенты должны ежемесячно публиковать отчеты о резервах;

компании, капитализация чьих активов превышает $50 млрд, должны ежегодно проходить финансовый аудит;

эмитенты с капитализацией стейблкоинов до $10 млрд могут работать под общим наблюдением, остальные отходят под юрисдикцию ФРС и Управление валютного контролера.

FTX добавила Payoneer в список провайдеров компенсационных выплат

Криптовалютная биржа FTX в сотрудничестве с FTX Digital Markets Ltd (FTX DM) объявили о заключении соглашения с Payoneer, глобальной финтех-компанией, которая теперь станет третьим официальным провайдером распределения активов для клиентов FTX и вторым провайдером процесса ликвидации FTX DM на Багамах.

Payoneer присоединилась к BitGo и Kraken, которые уже обслуживают распределения согласно Плану реструктуризации FTX, утвержденному Федеральным судом США по банкротству в Делавере, а также согласно процедуре ликвидации на Багамах.

FTX подчеркнула, что выбрав Payoneer, пользователь безвозвратно отказывается от получения непосредственных денежных выплат в долларах США или их эквивалентах.

поручает FTX перечислить сумму выплаты непосредственно на Payoneer;

поручает Payoneer зачислить средства на выбранный банковский счет в валюте, определенной пользователем.

Чтобы иметь право на получение выплат на следующих этапах, клиенты должны:

пройти проверку «знай своего клиента» (KYC) на портале FTX;

представить необходимые налоговые формы;

завершить регистрацию у одного из выбранных провайдеров выплат: BitGo, Kraken или Payoneer.

Для пользователей, передавших свои требования третьим лицам, выплаты будут произведены только новым владельцам, при условии, что они зарегистрированы в официальном реестре заявлений на момент даты фиксации, а 21-дневный период для возражений истек.

Глава Банка Кореи обсудит с финансистами создание стейблкоинов с привязкой к ним — СМИ

23 июня 2025 года управляющий Банка Кореи Ли Чан-эн встретится с главами крупнейших банков по вопросу выпуска стейблкоинов с привязкой к ним.

Встреча состоится в формате ужина за закрытыми дверями в штаб-квартире центробанка в Сеуле. Об этом заявили в прессе.

Темой встречи будет нормативный фреймворк для регулирования сектора стейблкоинов и эмиссии активов, деноминированных в корейской воне.

Также журналисты отметили, что в середине мая управляющий встретится с главами шести крупных банков — KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup и IBK Industrial Bank.

Обсуждения главы центробанка с частным сектором носят все более интенсивный характер. Как отметили в прессе, это обусловлено победой на выборах прокриптовалютного кандидата Ли Чже Муна.

10 июня 2025 года партия последнего внесла на рассмотрение «Основной закон о цифровых активах».