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Министр финансов США спрогнозировал рост капитализации стейблкоинов выше $2 трлн: что нового
Министр финансов США спрогнозировал рост капитализации стейблкоинов выше $2 триллионов
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рынок стейблкоинов, привязанных к доллару, может достичь $2 трлн или даже больше в ближайшие годы. По его мнению, это позволит усилить позиции американской валюты в мире.
Администрация обязана поддерживать резервный статус доллара и укреплять его, сказал политик. По его словам, Конгресс рассматривает законопроект, предусматривающий обязательное обеспечение стейблкоинов активами высокого качества, в том числе государственными облигациями.
«Законодательство по стейблкоинам, подкрепленное облигациями США или облигациями казначейства, создаст рынок, который расширит использование доллара через эти стейблкоины по всему миру. Я считаю, что $2 трлн является очень разумным числом», — заявил Бессент.
В то же время в Citigroup прогнозируют, что к 2030 году рынок обеспеченных долларом цифровых активов может направить более $1 трлн на покупку гособлигаций США.
Сенат США проголосовал за продвижение законопроекта о стейблкоинах GENIUS
В среду, 11 июня, на голосование в Сенате США был вынесен законопроект «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS).
Сенат США проголосовал за это решение с итогом 66−32. Это фактически открывает путь к дальнейшему одобрению законопроекта и полному голосованию уже в Палате представителей.
Основные положения законопроекта предусматривают строгие требования к компаниям, производящим эмиссию стабильных монет, в разрезе продвижения активов, управления резервами и защиты прав потребителей.
В частности, это:
- 100% резервов должны быть в долларах США или высоколиквидных активах;
- запрет на утверждение, что продукты эмитентов защищены Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC);
- повышенный приоритет владельцев стейблкоинов в случае банкротства компании-эмитента;
- соблюдение положений Закона о банковской тайне;
- иностранные эмитенты допускаются к работе в США, но в тесном сотрудничестве с правительственными органами и после проверки;
- эмитенты должны ежемесячно публиковать отчеты о резервах;
- компании, капитализация чьих активов превышает $50 млрд, должны ежегодно проходить финансовый аудит;
- эмитенты с капитализацией стейблкоинов до $10 млрд могут работать под общим наблюдением, остальные отходят под юрисдикцию ФРС и Управление валютного контролера.
FTX добавила Payoneer в список провайдеров компенсационных выплат
Криптовалютная биржа FTX в сотрудничестве с FTX Digital Markets Ltd (FTX DM) объявили о заключении соглашения с Payoneer, глобальной финтех-компанией, которая теперь станет третьим официальным провайдером распределения активов для клиентов FTX и вторым провайдером процесса ликвидации FTX DM на Багамах.
Payoneer присоединилась к BitGo и Kraken, которые уже обслуживают распределения согласно Плану реструктуризации FTX, утвержденному Федеральным судом США по банкротству в Делавере, а также согласно процедуре ликвидации на Багамах.
FTX подчеркнула, что выбрав Payoneer, пользователь безвозвратно отказывается от получения непосредственных денежных выплат в долларах США или их эквивалентах.
- поручает FTX перечислить сумму выплаты непосредственно на Payoneer;
- поручает Payoneer зачислить средства на выбранный банковский счет в валюте, определенной пользователем.
Чтобы иметь право на получение выплат на следующих этапах, клиенты должны:
- пройти проверку «знай своего клиента» (KYC) на портале FTX;
- представить необходимые налоговые формы;
- завершить регистрацию у одного из выбранных провайдеров выплат: BitGo, Kraken или Payoneer.
Для пользователей, передавших свои требования третьим лицам, выплаты будут произведены только новым владельцам, при условии, что они зарегистрированы в официальном реестре заявлений на момент даты фиксации, а 21-дневный период для возражений истек.
Глава Банка Кореи обсудит с финансистами создание стейблкоинов с привязкой к ним — СМИ
23 июня 2025 года управляющий Банка Кореи Ли Чан-эн встретится с главами крупнейших банков по вопросу выпуска стейблкоинов с привязкой к ним.
Встреча состоится в формате ужина за закрытыми дверями в штаб-квартире центробанка в Сеуле. Об этом заявили в прессе.
Темой встречи будет нормативный фреймворк для регулирования сектора стейблкоинов и эмиссии активов, деноминированных в корейской воне.
Также журналисты отметили, что в середине мая управляющий встретится с главами шести крупных банков — KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup и IBK Industrial Bank.
Обсуждения главы центробанка с частным сектором носят все более интенсивный характер. Как отметили в прессе, это обусловлено победой на выборах прокриптовалютного кандидата Ли Чже Муна.
10 июня 2025 года партия последнего внесла на рассмотрение «Основной закон о цифровых активах».
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