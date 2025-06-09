Эмитент стейблкоина USDC вышел на биржу: стоит ли вкладываться в его акции

IPO эмитента стейблкоина USDC — компании Circle — без преувеличения можно назвать одним из самых заметных событий мировых финансов. В первый день биржевых торгов акции компании взлетели почти на 170%. Почему аналитики назвали это событие новой страницей в истории фондового рынка, и стоит ли добавлять в свой инвестпортфель бумаги Circle, разбирался «Минфин».

В дебютную торговую сессию 5 июня на Нью-Йоркской фондовой бирже Circle (торгуется под тикером CRCL) и некоторые из ее акционеров привлекли почти $1,1 млрд, сообщил Bloomberg.

В течение нескольких минут после открытия рынка CRCL вырос в цене более чем в три раза и испытал такую ​​волатильность, что Нью-Йоркской фондовой бирже пришлось несколько раз останавливать торги акциями.

В целом же в первый день размещения стоимость CRCL выросла с $31 до $82 — на 168%. В минувшую пятницу CRCL достигла нового максимума в $123,51, оказавшись в нескольких центах от увеличения цены IPO в четыре раза.

В ходе IPO Circle продала 14,8 млн акций, еще 19,2 млн бумаг продали ее акционеры, включая главу компании Джереми Айллера. К моменту прекращения приема заявок, 3 мая, спрос на акции в 25 раз превысил количество доступных на тот момент, сообщили источники Bloomberg.



На сегодняшний день капитализация компании оценивается в $21,6 млрд. И хотя другие американские технологические гиганты стоят больше, чем Circle, никто из них не врывался на фондовую биржу с таким ошеломляющим успехом. В доказательство этому издание decrypt приводит несколько примеров самых громких и ожидаемых IPO прошлых лет.

Компания Meta, ранее известная как Facebook, провела IPO по цене $38 в 2012 году. После первого дня торгов ее акции оставались на уровне $38,23, что разочаровало инвесторов. Хотя эта цена позволила оценить Facebook в колоссальную сумму в $104 млрд.

Не оправдал ожиданий инвесторов после своего дебюта на Уолл-стрит в 2019 году и Uber. Прорывной стартап по организации поездок оценил свои акции в $45, но в первый день торгов они упали на 8% и закрылись на отметке ниже $42. Оценка компании на тот момент составляла $69,7 млрд.

Похожая ситуация наблюдалась в финтехе. В июле 2021 года Robinhood стартовала на бирже с ценой акций $38, но свой первый день на бирже ее бумаги под тикером HOOD завершили падением более чем на 8% — до $34,82, капитализация компании составила $32 млрд.

Но даже когда акции крупных технологических компаний превосходили ожидания аналитиков, это все равно было с меньшей маржой, чем у Circle. В 2020 году акции Airbnb более чем удвоили цену IPO в день открытия, подскочив с $68 до $144,71 к закрытию. Этот скачок на 112% был объявлен в то время сказочной историей успеха. Так что же такое Circle, и в какой актив на самом деле вкладываются инвесторы, покупая CRCL?

Что такое компания Circle

Сильные стороны

Основанная в 2013 году компания Circle стала заметным игроком на криптовалютном рынке — в первую очередь как эмитент USD Coin (USDC).

Стейблкоины стали основой криптовалютных рынков и все более активно осваивают сферу традиционных финансов. В 2024 году объем транзакций стейблкоинов достиг $27,6 трлн, обогнав совокупный объем Visa и Mastercard почти на 8%.

Общая капитализация рынка стейблкоинов сейчас составляет $248 млрд. USDC Circle занимает долю в 25% — уступая только USDT Tether с 61%, — и составляет $60 млрд от общей суммы. EURC Circle лидирует среди стейблкоинов, обеспеченных евро, с рыночной капитализацией в $224 млн. Такую статистику приводит Forbes.

При этом, как отмечает издание, Circle выделяется на фоне конкурентов в плане соответствия нормативным требованиям. В США USDC позиционирует себя, как совместимый мост между криптоэкосистемой и традиционными финансами. В ЕС внедрение MiCA и последующее исключение несоответствующих новым правилам стейблкоинов, таких как USDT, из основных регулируемых бирж проложили путь для USDC к тому, чтобы стать ведущим стейблкоином в регионе.

В недавнем отчете Citi подсчитано, что рынок стейблкоинов может достичь $1,6 трлн к 2030 году в базовом сценарии. Circle, с его подходом, ориентированным на соблюдение требований, имеет все шансы стать одним из главных бенефициаров такого развития событий.

Риски

Впрочем, у модели работы Circle есть немало рисков. Первый — формирование резервов. Основной источник дохода Circle — 99% — поступает от инвестирования резервов стейблкоинов, в основном в краткосрочные казначейские облигации США. В 2024 году эта модель оказалась весьма прибыльной, принеся около $1,6 млрд процентного дохода. Однако эта зависимость также обнажает риск чрезмерной зависимости от процентных ставок.

Еще одна проблема — стоимость распространения. Из $1,6 млрд выручки Circle более $1 млрд ушло на «распространение, транзакции и другие расходы». Львиную долю этой части расходов освоила биржа Coinbase — бывший со-менеджер Circle по USDC, а теперь и ключевой партнер.

«После роспуска Centre Consortium в 2023 году Circle взяла под полный контроль USDC в обмен на новое соглашение о распределении доходов. По этой сделке Coinbase получает 50% остаточной доходности от резервов USDC и 100%, генерируемых балансами USDC, хранящимися на ее платформе. Взамен Coinbase обязалась «поддерживать USDC» и «способствовать долгосрочному успеху экосистемы стейблкоинов», — пишет Forbes.

Продукты

Помимо стейблкоинов, USDC и EURC, Circle предлагает следующие продукты:

Circle Mint — институциональная платформа для майнинга и выкупа USDC и EURC.

институциональная платформа для майнинга и выкупа USDC и EURC. CCTP (протокол кросс-цепочечных переводов) — система для переводов собственных USDC с поддержкой смарт-контрактов через блокчейны.

(протокол кросс-цепочечных переводов) — система для переводов собственных USDC с поддержкой смарт-контрактов через блокчейны. CPN (Circle Payments Network) — программируемые расчеты для финансовых учреждений, соответствующих требованиям KYC. В будущем может стать альтернативой SWIFT.

(Circle Payments Network) — программируемые расчеты для финансовых учреждений, соответствующих требованиям KYC. В будущем может стать альтернативой SWIFT. USYC — доходный токенизированный фонд с практически мгновенным обменом на USDC (в настоящее время доступен только квалифицированным инвесторам, не являющимся гражданами США).

Кто владеет Circle

Крупнейшими внешними акционерами компании являются General Catalyst, которая владела примерно 8,9% всех акций до размещения, и IDG Capital (8,8% всех акций). Другие значительные венчурные инвесторы включают Accel, Breyer Capital и Oak Investment Partners, согласно S-1.

Как изменился фондовый рынок после IPO Circle

IPO Circle имеет решающее значение для интеграции цифровых активов в традиционные рынки, пишет профильное издание CCN.com.

«IPO Circle станет еще одной возможностью для традиционных инвесторов публичного капитала вложить средства в индустрию цифровых активов, в дополнение к Coinbase, eToro, Robinhood и криптовалютным ETF», — говорит Дэвид Пакман, управляющий партнер и руководитель венчурных инвестиций в CoinFund.

Дуэйн Джеффери, консультант по платежам с 20-летним опытом работы в сфере данных, аналитики и финтеха считает, что успешный старт Circle на бирже «распахнул дверь IPO для финтехов».

«После IPO Circle также конфиденциально подал заявку на выход на биржу Gemini (криптовалютная платформа — ред.). И даже Klarna снова обсуждает свое IPO», — пишет он.

По мнению издания Barclay Club, IPO Circle было успешным не из-за спекуляций криптовалютой, а потому, что институциональные инвесторы рассматривают стейблкоины, как важную финансовую инфраструктуру. Спрос на акции в 25 раз превысил первичное предложение — это Уолл-стрит делает миллиардные ставки на будущее цифровых платежей.

Однако далеко не каждая криптокомпания, выходящая на биржу, увидит успех Circle. IPO в развивающихся секторах несут в себе неотъемлемые риски волатильности, и рынок особенно вознаграждает проверенные бизнес-модели с соблюдением нормативных требований, а не спекулятивные игры.

Стоит ли покупать CRCL сейчас

Бывший аналитик Goldman Sachs Дом Квок, чье мнение цитирует cryptotimes, говорит, что IPO часто намеренно проводится по низкой цене, чтобы создать атмосферу ожидания и волнения. Более того, поток средств, который оно привлекает, не всегда может исходить от «умных» розничных инвесторов.

Квок решительно заявил: «Я бы не стал инвестировать в IPO Circle после взлета на 168%». А вот тут-то и начинается самое интересное — период блокировки. Это стандартное правило большинства IPO, когда инсайдеры и ранние инвесторы не могут продавать свои акции в течение установленного времени, период блокировки Circle составляет 180 дней.

После окончания периода блокировки обычно многие инсайдеры продают свои активы. Резкое давление продаж затем приводит к падению цены акций. Для долгосрочного инвестора это возможность купить по сниженной цене.

Например, когда в 2012 году закончился период блокировки акций Facebook, цена акций достигла исторического минимума. Некоторые опытные инвесторы видят в этом падении цены возможность. Цена акций Circle может иметь тот же эффект, поэтому сейчас рекомендуется подождать и понаблюдать.

Также Квок предположил, что акции CRCL могут стать отличной возможностью для коротких продаж. Если трейдеры примут это во внимание и сделают медвежьи ставки на акции, вероятность короткого сжатия увеличится.

Повременить с покупкой советует и Иван Компан, основатель First Kyiv Investment Club.

«Покупать сегодня акции CRCL, на мой взгляд, нет смысла. Надо ожидать 5−10 сессий, пока „пена“ сойдет. Крупные игроки, имея хорошие точки входа в позиции, будут наращивать присутствие в этих акциях и могут спровоцировать дополнительный подъем в первое время или даже дни торговли. Далее мы увидим более или менее справедливую оценку для принятия решения. Покупать на коррекции S&P 500 будет более правильно, чем лезть в акции CRCL прямо сейчас», — пишет он.