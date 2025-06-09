С начала года украинцы приобрели новых авто в кредит Приватбанка на 2 млрд грн. Где берут больше всего кредитов

С начала 2025 года украинцы приобрели новые автомобили в кредит через Приватбанк на общую сумму 2 миллиарда гривен. За первые пять месяцев года кредиты на новые автомобили получили 2300 клиентов банка. Об этом сообщил член правления банка по розничному рынку Дмитрий Мусиенко, сообщает «Минфин».

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Детали

Сейчас каждый пятый автомобиль из приобретенных в Украине уже профинансирован за счет кредита, а доля Приватбанка на рынке автокредитования новых авто с начала 2025 года составила 44%.

Где больше всего покупают авто в кредит

Больше новых автомобилей в кредит покупают в столице (45% от общего количества), Днепре (9%), Львове (6%), Одессе и Харькове (5%).

По данным статистики Приватбанка, чаще новых автомобилей в кредит покупают мужчины — их доля составляет 58% в портфеле автокредитов банка Почти половина — 43% украинцев, покупающих авто в кредит Приватбанка — клиенты в возрасте от 36 до 45 лет.

Клиенты старше 46 лет составляют долю в 34% портфеля автокредитов, а молодежь от 21 до 35 лет — 23% соответственно.

Трендом 2025 года останется увеличение спроса на электрические автомобили и гибриды, доля которых среди приобретенных авто в кредит по сравнению с 2024 годом выросла до 16% и 18% соответственно.

Самые популярные бренды

Среди самых популярных в Украине автомобильных брендов чаще всего покупают в кредит от Приватбанка автомобили марок Toyota, Hyundai, Skoda, PEUGEOT, Mazda.