Капитализация стейблкоинов превысила $250 миллиардов, взлом биржи BitoPro на $11 млн: что нового

Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума

В мае объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) достиг $410,2 млрд — 25,3% соответствующего показателя централизованных платформ (CEX). Кроме того, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, сообщает The Block.

Предыдущий рекорд — 20,1% - был зафиксирован в январе.

Лидером среди DEX по итогам месяца стала PancakeSwap с объемом торгов в $171,6 млрд. За ней — Aerodrome и PumpSwap, каждый из которых показал около $15 млрд.

Генеральный директор и партнер Hashed Саймон Ким назвал эти данные «сдвигом парадигмы от платформ, основанных на доверии, к построенным на коде». Он подчеркнул преимущества DEX: композитность, открытость для инноваций и кросчейн-совместимость.

По его мнению, рост объемов на децентрализованных биржах объясняется волной популярности мемкоинов, улучшением пользовательского опыта некастодиальных кошельков и падением доверия к CEX.

Ким прогнозирует, что DEX опередят централизованные платформы по объемам торгов в 2028 году, а к 2030 году станут доминантными на рынке.

Капитализация стейблкоинов превысила $250 миллиардов

Совокупная рыночная стоимость стейблкоинов впервые превысила $250 млрд. Из этой суммы $245,5 млрд приходится на токены, привязанные к доллару США.

Лидером остается USDT от Tether с капитализацией свыше $153 млрд. Второе место занимает USDC от Circle с $60,9 млрд.

CEO Kronos Research Генк Хуанг назвал преодоление отметки в четверть триллиона «поворотным моментом» для отрасли, подчеркнув, что «стейблкоины уже не эксперимент, а необходимость».

По его словам, рынок готов к масштабному росту, а к 2026 году капитализация может удвоиться. Хуанг также отметил изменение расписания среди эмитентов: доминирование USDT и USDC могут бросить вызов на новые проекты, в частности USD1, связанный с президентом США Дональдом Трампом, и банковские токены.

Аналитики указывают на два главных драйвера роста:

усиление регуляторной определенности,

развитие DeFi.

Директор по исследованиям LVRG Research Ник Рак подтвердил, что именно эти факторы стали двигателями текущего тренда.

19 мая Сенат США продвинул законопроект «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS Act), предусматривающий создание правовой основы для стейблкоинов, привязанных к доллару. Инициатива получила поддержку со стороны Трампа.

Документ требует полного обеспечения токенов наличными в долларах или ликвидными активами. Для эмитентов с капитализацией более $50 млрд. вводится обязательный ежегодный аудит.

22 мая в WSJ сообщили, что компании, совладельцами которых являются JPMorgan, Bank of America, CitiGroup, Wells Fargo и другие крупные банки, рассматривают возможность запуска совместного стейблкоина.

Сенат США может одобрить законопроект о стейблкоинах уже на этой неделе

Законопроект «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS Act) может быть принят в Сенате США уже на этой неделе, до 6 июня 2025 года. Об этом заявила журналистка Fox Business Элеонор Терретт, ссылаясь на свои источники.

По данным Терретта, авторы законопроекта работают над получением двухпартийной поддержки, что позволит принять ряд поправок без полной процедуры прекращения обсуждения.

Среди прочего это охватывает: новые требования по раскрытию информации для госслужащих, владеющих стейблкоинами; запрет на деятельность эмитентов из Китая и других подсанкционных юрисдикций; реформа Закона о банковской тайне и прочее.

Терретт отметила, что в случае поддержки всех сторон окончательное одобрение GENIUS Act возможно до конца этой недели. В случае наличия процессуальных препятствий сроки могут сдвинуться на неделю до 9 июня.

Эксперт заявил о взломе криптобиржи BitoPro более чем на $11 миллионов

Криптодетектив под псевдонимом ZachXBT заявил о том, что 8 мая 2025 года хакеры сломали тайваньскую криптовалютную биржу BitoPro. Вероятный ущерб составил $11,5 млн в криптоактивах.

По данным эксперта, злоумышленники получили несанкционированный доступ к горячим кошелькам биржи в сетях Ethereum, Tron, Solana и Polygon. Украденные криптоактивы затем были проданы на децентрализованных биржах.

Часть из них отмыли через миксер Tornado Cash, другую — конвертировали в биткоины с помощью Thorchain, после чего отправили в сервис Wasabi.

Также ZachXBT поделился сообщением от команды BitoPro от 9 мая 2025 года. В нем говорится, что система вывода и пополнения счетов в криптоактивах находится «на обслуживании». Некоторое время она была недоступна.

После публикации результатов расследования ZachXBT администратор официального Telegram-канала BitoGroup заявил в обсуждении, что команде поступило множество вопросов на этот счет. В ближайшее время компания даст официальный ответ.

BitoPro был запущен в 2018 году, криптобиржа ориентируется на локальный рынок в Тайване. Платформа управляется компанией BitoGroup. По данным CoinGecko, объем торгов на площадке за последние 24 часа составляет около $25 млн, а ее оценка надежности — 8/10.