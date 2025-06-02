«єОселя»: Более 2,3 тыс. украинцев получили кредиты на жилье свыше 4 млрд грн с начала года

В 2025 году с момента возобновления работы реестров уже 2 334 украинца воспользовались преимуществами программы доступной ипотеки «єОселя» и получили кредиты на 4,3 млрд грн. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Детали

«Программа „єОселя“ имеет гибкие и выгодные условия для получения кредита на приобретение собственного жилья. За все время действия программы отдельное жилье приобрели уже 17 174 украинских семей. Общая сумма полученных кредитов за весь период составляет более 28,3 млрд грн», — отметил замминистра.

Телюпа подчеркнул, что льготной ставкой в 3% могут воспользоваться такие категории граждан как военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей. Для всех остальных граждан без жилья, а также участников боевых действий, ветеранов и внутренне перемещенных лиц ставка ипотеки составляет 7%.

За прошедшую неделю выдано 110 кредитов на 195 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

26 военнослужащих и силовиков;

6 медиков;

2 педагога;

4 ученых.

Кредиты под 7% получили:

54 украинца без собственного жилья;

14 ВПЛ;

4 ветерана.

Больше всего кредитов выдано в Киевской области — 36 и городе Киеве — 30. По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 70 украинцев, из них на стадии строительства — 11 объектов, также 40 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.