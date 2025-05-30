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30 мая 2025, 13:30 Читати українською

Ван де Поппе не согласен с прогнозами — 5 лучших альткойнов для следующего ралли

В атмосфере повсеместного пессимизма на рынке известный криптоаналитик занимает противоположную позицию. Вопреки медвежьим прогнозам, он выделяет пять альткойнов, которые могут резко вырасти в следующем рыночном подъеме. В этой статье мы подробно рассмотрим его точку зрения и узнаем, какие цифровые активы, по его мнению, ждет значительный рост.

В атмосфере повсеместного пессимизма на рынке известный криптоаналитик занимает противоположную позицию.

XYZVerse задает новый тренд: может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Она собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения вокруг $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало явно оптимистичные настроения в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сущности, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа идет быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже выросла с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,003333 доллара на этапе 12, при этом уже собрано более 70% от 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в 0,1 доллара, эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время присоединиться до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной основы. Чтобы вознаградить свое сообщество с помощью аирдропов и бонусов, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу «Посол», которая дает пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности. Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.

Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто новое — нечто, что имеет развлекательную ценность и вызывает реальное участие.

Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться к проекту.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для взлета

Sui (SUI)

Sui (SUI) в последнее время демонстрирует неоднозначные результаты. За последнюю неделю его цена упала на 8,10%. Однако за последний месяц он вырос на 2,39%, а за шесть месяцев — на 3,61%. Это говорит о том, что, несмотря на недавнее падение, долгосрочная тенденция показывает умеренный рост.

Текущая цена колеблется между 3,12 и 4,14 доллара. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние близки друг к другу и составляют 3,61 и 3,59 доллара соответственно, что указывает на стабильность цен. Индекс относительной силы составляет 48,70, что близко к нейтральной отметке, что свидетельствует о том, что актив не является ни перекупленным, ни перепроданным. Стохастический осциллятор находится на уровне 60,38, что указывает на умеренный бычий импульс. Уровень MACD слегка отрицательный (-0,0042), что свидетельствует о минимальном медвежьем настроении.

В перспективе, если SUI поднимется до ближайшего уровня сопротивления в 4,68 доллара, он может вырасти примерно на 30%. Преодолев этот уровень, второй уровень сопротивления в 5,70 доллара США открывает потенциал роста примерно на 58%. С другой стороны, падение до ближайшего уровня поддержки в 2,64 доллара США означало бы снижение примерно на 27%. Если цена упадет еще ниже, до второго уровня поддержки в 1,63 доллара США, она может снизиться примерно на 55%. Судя по данным, SUI может продолжить колебаться в пределах текущего диапазона, если не появятся новые рыночные факторы.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) в последнее время демонстрирует смешанные результаты. За последние шесть месяцев его цена снизилась на 13,69%. В отличие от этого, в прошлом месяце наблюдался рост на 4,79%, что указывает на возможную восходящую тенденцию. Однако за последнюю неделю цена снизилась на 2,22%. Эти изменения указывают на волатильность LINK.

Технические индикаторы дают некоторое представление о ситуации. Индекс относительной силы находится на уровне 49,31, близком к нейтральному. Уровень MACD 0,0251 указывает на потенциальный бычий импульс. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние составляют 15,79 и 15,63 доллара, что свидетельствует о стабильности. На основании этих данных цена LINK может умеренно вырасти.

В перспективе ближайшие уровни сопротивления LINK находятся на отметках 18,13 и 20,42 доллара. Прорыв выше 18,13 доллара может означать рост примерно на 14% от текущих цен. Уровни поддержки на отметках 13,55 и 11,27 доллара могут ограничить потери, причем 13,55 доллара примерно на 9% ниже текущих цен. Монета демонстрирует потенциал роста, но важно следить за этими уровнями.

NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol (NEAR) за последнюю неделю продемонстрировал небольшой рост на 1,81%, а текущая цена колеблется в диапазоне от 2,57 до 3,09 доллара. За последний месяц монета поднялась на 12,98%, продемонстрировав положительную динамику. Однако за последние шесть месяцев NEAR столкнулась с значительным падением на 58,15%, что отражает сложный период для криптовалюты.

10-дневная простая скользящая средняя составляет 2,89 доллара, что немного выше 100-дневной средней в 2,80 доллара. Индекс относительной силы находится на уровне 57,91, что указывает на то, что NEAR приближается к зоне перекупленности, но все еще имеет потенциал для роста. Стохастический индикатор находится на уровне 75,12, что поддерживает потенциал для восходящего движения. Уровень MACD положительный — 0,0270, что может сигнализировать о бычьем тренде в ближайшей перспективе.

Учитывая эти индикаторы, NEAR может протестировать ближайший уровень сопротивления на отметке 3,38 доллара, что будет означать рост примерно на 19% от текущей цены. Если он превысит этот уровень, следующей целью может стать второй уровень сопротивления на отметке 3,90 доллара, что означает потенциальный рост примерно на 38%. И наоборот, если цена снизится, она может найти поддержку на отметке 2,35 доллара, что означает снижение примерно на 17%. Падение до второго уровня поддержки на отметке 1,83 доллара будет означать падение примерно на 35%. Трейдерам следует внимательно следить за этими уровнями, так как они могут сигнализировать о значительных изменениях на рынке.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) в последнее время демонстрирует интересные движения. За последнюю неделю цена выросла на 1,65%. За последний месяц она выросла на 7,93%. Однако за последние шесть месяцев цена снизилась на 47,47%. Это свидетельствует о смешанных результатах: краткосрочный рост, но значительное снижение в долгосрочной перспективе.

Текущая цена колеблется между 21,14 и 25,85 долларов, что близко к 10-дневной и 100-дневной простым скользящим средним на уровне 23,66 и 23,22 долларов. RSI находится на уровне 51,59, что указывает на нейтральный рынок. MACD положительный, 0,1391, что указывает на возможный восходящий импульс. На основании этих индикаторов, AVAX может вырасти в ближайшей перспективе.

Если цена вырастет, она может встретить сопротивление на уровне 28,26 доллара. Прорыв этого уровня может привести к следующему сопротивлению на уровне 32,96 доллара. Если цена упадет, она может найти поддержку на уровне 18,85 доллара или ниже, на уровне 14,15 доллара. Переход к ближайшему сопротивлению означал бы рост примерно на 22%. Падение до ближайшей поддержки может означать снижение примерно на 18%.

Заключение

Хотя SUI, LINK, NEAR и AVAX являются хорошим выбором, XYZVerse (XYZ) предлагает больше. Как первый мемкоин для всех видов спорта, он объединяет спортивных фанатов и стремится к массовому росту.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io

Источник: Минфин
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