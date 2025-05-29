Трамп уволил руководителя Бюро авторского права. Это сделано для развития ИИ?

Развитие ИИ сталкивается с проблемой авторского права и возможностью учиться на произведениях искусства. Как эти вопросы регулируются сейчас, и как найти выход из сложной ситуации, в колонке для ЭП рассказал партнер Axon Partners Михаил Юдин. «Минфин» выбрал главное.

Администрация Дональда Трампа досрочно уволила руководителя Бюро авторского права США (US Copyright Office). Говорят, незадолго до этого Бюро опубликовало отчет, в котором указывалось, что использование защищенных авторским правом материалов для обучения генеративному ИИ может нарушать права авторов.

Означает ли это, что администрация Трампа хочет отменить авторское право, в угоду Маску и заинтересованным в развитии ИИ корпорациям? Я бы не торопился с такими выводами, хотя, конечно, как и во всех других случаях, столь резкие и недостаточно мотивированные сокращения выглядят нехорошо.

Система охраны авторского права держится не только на личности определенного руководителя Бюро, и даже не только на внутреннем законодательстве США.

Возможно, это означает, что существует недовольство в оценке использования защищенных авторским правом материалов для обучения генеративному ИИ, в качестве правонарушения? Скорее всего, да.

Но является ли использование защищенных авторским правом материалов для обучения генеративному ИИ правонарушениям? А вот здесь «зарыта собака».

Если смотреть с точки зрения американской судебной практики, после февральского решения Делаверского окружного суда по делу Thomson Reuters v. Ross Intelligence американцы имеют на счету один случай, когда суд первой инстанции говорит, что при наличии определенных признаков использование чужих произведений для обучения ИИ без разрешения правообладателя не является случаем добросовестного использования (fair use), следовательно, нарушает авторское право. Но это решение, хотя и авторитетное, пока не имеет силы обязательного прецедента и может не устоять в апелляции.

К тому же в других странах пока подобной практики не сложилось. Скажем, в странах ЕС уже есть судебные решения, где обучение на публично доступных дата-сетах признано судом правомерным временным воспроизводством, в силу ст. 4 Директивы EC 2019/790 (Digital Single Market Directive), которая устанавливает, что text and data mining правомерные для любых целей, если правообладатель заранее не запретил такое использование своих произведений, например, прямо указав об этом в условиях пользования своим веб-сайтом или продуктом.

В Украине пока нет судебных решений с аналогичным предметом спора, как и нет четкого ответа в законодательстве о правомерности обучения ИИ на массивах данных, включающих охраняемые объекты третьих лиц. Но этот правовой вакуум одновременно является окном возможностей для того, чтобы украинское правосудие/законодатель составили свое мнение о том, как юридически оценить обучение ИИ на чужой интеллектуальной собственности.

Более того, уже слышны первые сигналы из отечественной доктринальной сферы, что такое обучение ИИ на самом деле можно было бы считать случаем добросовестного использования, а именно специфической формой машинного чтения, которое не является использованием произведения, а следовательно, не требует и разрешения правообладателя. Аргументы в пользу такого подхода выглядят не так уж неубедительно, смотрите сами:

1) Заставить владельцев ИИ-продуктов получать лицензии на использование миллионов произведений других правообладателей, с экономической точки зрения — фантастика и невозможно в реализации.

2) Если получить лицензии невозможно, владельцам ИИ придется обучать свои нейронки на произведениях, находящихся в общественном достоянии (срок охраны авторским правом которых истек). То есть в большинстве случаев — на произведениях, созданных 80−100 и больше лет назад. Вопрос актуальности знаний такого ИИ является риторическим.

3) Если в конечном сгенерированном ИИ объекте нет следов прямого заимствования творческих решений из использованных произведений, маловероятно, что правообладателям причинен вред.

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Я думаю, что законодательное разрешение свободно использовать массивы опубликованных произведений для обучения ИИ — это шаг в интересах развития самого явления ИИ, а не отдельных корпораций, а учитывая важность ИИ на данном этапе истории, — шаг в интересах всеобщего развития цивилизации.