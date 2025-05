5 альткойнов, которые, по прогнозам экспертов, взлетят в следующем альтсезоне

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной CEX

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент он прошел половину пути, собрав более 13 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.

В центре истории XYZVerse находитсяXYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse все решают участники сообщества. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на ускорение динамики, рост цен и сплочение лояльного сообщества, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Встречайте Sui: удобный блокчейн, нацеленный на глобальное внедрение

Sui — новое лицо в мире блокчейнов, созданное для того, чтобы сделать технологию блокчейн доступной для всех. В отличие от традиционных платформ, Sui фокусируется на пользовательском опыте, устраняя распространенные препятствия, которые часто отпугивают новых пользователей. Благодаря таким инновациям, как zkLogin и спонсируемые транзакции, взаимодействие с блокчейн-приложениями становится максимально удобным. В основе Sui лежит уникальная объектно-ориентированная модель данных и безопасный язык программирования Move, которые позволяют устранить недостатки других блокчейнов.

На современном рынке, где масштабируемость и удобство использования имеют первостепенное значение, Sui демонстрирует значительный потенциал. Акцент на упрощении взаимодействия с блокчейном может вывести его вперед по сравнению с такими конкурентами, как Ethereum и Solana, которые столкнулись с проблемами скорости и доступности для пользователей. По мере роста спроса на решения web3 подход Sui может привлечь более широкую аудиторию, которая ищет как мощность, так и простоту использования. Несмотря на то, что ландшафт блокчейнов постоянно меняется, инновационные технологии и ориентированный на пользователя дизайн Sui делают этот проект достойным внимания.

NEAR Protocol: революция в децентрализованных приложениях с помощью шардинга

NEAR Protocol — это платформа, разработанная для упрощения создания децентрализованных приложений для разработчиков. Она использует технологию шардинга для повышения скорости и эффективности. Это означает, что сеть может обрабатывать больше транзакций, распределяя работу между многими компьютерами. Основанная Алексом Скидановым и Ильей Полосухиным, NEAR привлекла более 20 миллионов долларов от крупных инвесторов. Она предлагает такие инструменты, как решение для шардинга Nightshade для лучшей масштабируемости, Rainbow Bridge для перемещения токенов из Ethereum и Aurora, которая использует технологию Ethereum для повышения производительности и снижения комиссий.

На текущем рынке NEAR выделяется тем, что решает некоторые серьезные проблемы в мире блокчейна, такие как высокие комиссии и медленные транзакции. Сосредоточившись на масштабируемости и упрощении работы для разработчиков, он может привлечь на свою платформу больше проектов. По сравнению с другими монетами, NEAR предлагает практичные решения, которые могут быть привлекательными как для разработчиков, так и для пользователей. Благодаря своей мощной технологии и поддержке инвесторов, NEAR может стать привлекательным вариантом для тех, кто интересуется развивающейся сферой децентрализованных приложений.

Hyperliquid: революция в DeFi благодаря скорости и прозрачности

Hyperliquid производит фурор в мире блокчейна, представляя платформу, ориентированную на эффективность и производительность. В ее основе лежит новый блокчейн Layer 1, разработанный с нуля для обеспечения высокой скорости и масштабируемости. Во многом это достигается благодаря уникальному механизму консенсуса HyperBFT, который обеспечивает быстрое и безопасное завершение транзакций. Одной из отличительных черт Hyperliquid являются децентрализованные услуги бессрочной биржи. Трейдеры могут участвовать в бессрочной торговле фьючерсами прямо на платформе, не беспокоясь о комиссиях за газ, что делает транзакции не только быстрее, но и более рентабельными. Кроме того, благодаря полностью встроенной в блокчейн книге заказов, каждая сделка прозрачна и поддается проверке, что укрепляет доверие между пользователями.

На современном рынке, где скорость и стоимость имеют большее значение, чем когда-либо, Hyperliquid позиционирует себя как сильный конкурент. Его фокус на устранении комиссий за газ отличает его от многих других платформ, которые все еще борются с высокими транзакционными издержками. Впечатляющий опыт команды — от лучших университетов, таких как Гарвард и MIT, до работы в ведущих технологических и финансовых компаниях — добавляет проекту надежности. Будучи самофинансируемой, Hyperliquid работает независимо, что позволяет ей оставаться верной своему видению без внешнего давления. По сравнению с другими монетами и платформами, сочетание скорости, прозрачности и удобных функций Hyperliquid делает ее привлекательным вариантом для тех, кто интересуется децентрализованными финансами. По мере роста и развития сферы DeFi, платформы, такие как Hyperliquid, которые ставят во главу угла эффективность и пользовательский опыт, скорее всего, привлекут к себе значительное внимание.

TAO: пионер децентрализованного будущего искусственного интеллекта

Представьте мир, в котором искусственный интеллект не заперт в корпоративных лабораториях, а доступен каждому. Именно в этом заключается видение TAO, токена, лежащего в основе открытой сети машинного обучения Bittensor на базе блокчейна. В этой сети модели ИИ взаимодействуют и получают вознаграждение в TAO в зависимости от вклада, который они вносят. Эта система позволяет пользователям использовать коллективный интеллект и настраивать его под свои нужды, создавая открытый и прозрачный рынок ИИ.

Потенциал TAO заключается в инновационном подходе к разработке ИИ. Используя технологию блокчейн, он способствует открытому доступу, децентрализованному управлению и глобальному сотрудничеству. В отличие от традиционных платформ ИИ, контролируемых немногими, TAO расширяет возможности участников, вознаграждая их пропорционально их вкладу. В текущем рыночном цикле, когда инвесторы ценят полезность и проекты, ориентированные на сообщество, TAO выделяется на фоне других. Его акцент на сотрудничестве и справедливом распределении может сделать его более привлекательным, чем монеты, не имеющие реальных применений. По мере роста спроса на децентрализованные решения, TAO имеет все шансы воспользоваться этой тенденцией.

Заключение

Хотя SUI, NEAR, HYPE и TAO являются многообещающими проектами, XYZVerse (XYZ) выделяется тем, что объединяет спортивных фанатов с мемкой, нацеленной на значительный рост и вовлечение сообщества.

