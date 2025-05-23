Осторожно мошенники: Украинцев предупредили о фейковой рассылке от имени налоговиков

Специалисты по кибербезопасности Государственной налоговой службы совместно с правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружили факты распространения фейковых электронных писем якобы от имени органов ГНС.

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Письма поступают с темой «Запрос документов ГУ ГНС Украины: *НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ*» и вложением в виде PDF-файла.

Они включают в себя ссылку на сервис, где размещен JS-скрипт « Запрос Г У ГНС Украины СЭД 22.05.2025−0048811.pdf.js». Переход на него приводит к загрузке и запуску программного обеспечения для удаленного управления компьютерами пользователей.

Эксперты рекомендуют не открывать вложения в подозрительных сообщениях.

В Налоговой напомнили, что все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя «tax.gov.ua» после символа «@».

«Отмечаем: существует реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами, распространяемыми по электронной почте», — говорится в сообщении.

Фишинговые письма содержат ссылку или прикрепленный файл с архивом, в котором находится программное обеспечение для получения удаленного доступа к компьютерам пользователей. Задачей злоумышленников является введение в заблуждение пользователя для открытия вложения.

Пользуясь электронной почтой: