Специалисты по кибербезопасности Государственной налоговой службы совместно с правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружили факты распространения фейковых электронных писем якобы от имени органов ГНС.
Осторожно мошенники: Украинцев предупредили о фейковой рассылке от имени налоговиков
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Письма поступают с темой «Запрос документов ГУ ГНС Украины: *НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ*» и вложением в виде PDF-файла.
Они включают в себя ссылку на сервис, где размещен JS-скрипт «
Эксперты рекомендуют не открывать вложения в подозрительных сообщениях.
В Налоговой напомнили, что все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя «tax.gov.ua» после символа «@».
«Отмечаем: существует реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами, распространяемыми по электронной почте», — говорится в сообщении.
Фишинговые письма содержат ссылку или прикрепленный файл с архивом, в котором находится программное обеспечение для получения удаленного доступа к компьютерам пользователей. Задачей злоумышленников является введение в заблуждение пользователя для открытия вложения.
Пользуясь электронной почтой:
- соблюдайте личную кибергигиену;
- будьте осторожны и внимательны при открытии вложений, даже если они поступили от известных адресатов;
- не открывайте полученные вложения без предварительного подтверждения факта отправки такого письма его отправителем.
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З Повагою,
Інспектор ГУ ДПС України
Пенчук Ірина Михайлівна
04053, м. Київ, Львівська пл., 8
(044) 272−08−41