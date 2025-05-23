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23 мая 2025, 10:02 Читати українською

Осторожно мошенники: Украинцев предупредили о фейковой рассылке от имени налоговиков

Специалисты по кибербезопасности Государственной налоговой службы совместно с правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружили факты распространения фейковых электронных писем якобы от имени органов ГНС.

Специалисты по кибербезопасности Государственной налоговой службы совместно с правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружили факты распространения фейковых электронных писем якобы от имени органов ГНС.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПисьма поступают с темой «Запрос документов ГУ ГНС Украины: *НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ*» и вложением в виде PDF-файла.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Письма поступают с темой «Запрос документов ГУ ГНС Украины: *НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ*» и вложением в виде PDF-файла.

Они включают в себя ссылку на сервис, где размещен JS-скрипт «Запрос Г У ГНС Украины СЭД 22.05.2025−0048811.pdf.js». Переход на него приводит к загрузке и запуску программного обеспечения для удаленного управления компьютерами пользователей.

Эксперты рекомендуют не открывать вложения в подозрительных сообщениях.

В Налоговой напомнили, что все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя «tax.gov.ua» после символа «@».

«Отмечаем: существует реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами, распространяемыми по электронной почте», — говорится в сообщении.

Фишинговые письма содержат ссылку или прикрепленный файл с архивом, в котором находится программное обеспечение для получения удаленного доступа к компьютерам пользователей. Задачей злоумышленников является введение в заблуждение пользователя для открытия вложения.

Пользуясь электронной почтой:

  • соблюдайте личную кибергигиену;
  • будьте осторожны и внимательны при открытии вложений, даже если они поступили от известных адресатов;
  • не открывайте полученные вложения без предварительного подтверждения факта отправки такого письма его отправителем.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 мая 2025, 11:08
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Головним управлінням ДПС України, проводиться фінансова перевірка за фактом легалізації грошових коштів стосовно: ТОВ «ХХХ» , просимо Вас надати всю фінансову документацію, зазначену в офіційному запиті щодо низки договорів, у строк до 30.05.2025, у разі ненадходження документів у зазначений строк, фінансову діяльність ТОВ «ХХХ» буде призупинено.
Офіційний запит у додатку.

З Повагою,
Інспектор ГУ ДПС України
Пенчук Ірина Михайлівна
04053, м. Київ, Львівська пл., 8
(044) 272−08−41
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