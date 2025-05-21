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21 мая 2025, 12:00 Читати українською

Alliance bank выпустил карту «Игровая» с динамическим кэшбеком до 50%

В приложении Alliance появился новый продукт — дебетовая карта «Игровая», которая объединяет выгодные условия с элементами игры. Она предлагает динамичный кэшбек — от 0,5% до 50%, который рандомно определяется во время покупки.

Эта виртуальная карта создана специально для тех, кто увлекается компьютерными играми, кино, книгами и активно пользуется развлекательными сервисами.

Что важно знать о карте «Игровая»:

✔ Рандомный кэшбэк на развлечения и досуг — от 0,5% до 50% (возможны варианты: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% или 50%).
✔ Карта выпускается только в виртуальном формате — за пару кликов в приложении Alliance.

Кэшбэк начисляется при покупках в таких категориях:

  • компьютерные игры

  • образование и книги

  • кинотеатры

  • развлечения и отдых

Карта идеально подойдет тем, кто хочет получать максимум от гейминга, чтения и досуга. Оплата игр или развлечений картой картой «Игровая» не просто возвращает назад часть средств, но и добавляет элемент лотереи — каждая покупка может обернуться приятным случайным кэшбэком.

Подробнее об условиях:

✔ открытие карты, обслуживание и P2P-переводы — бесплатные
✔ комиссия за снятие наличных в Украине — всего 0,8%
✔ безлимитные переводы между картами Alliance bank
✔ на P2P-переводы в другие банки действует месячный лимит — до 150 000 грн
✔ расходы в интернете — без комиссий, лимитов и ограничений
✔ кэшбэк начисляется на покупки от 200 грн
✔ максимальная сумма кэшбэка в месяц — 500 грн

Оформить карту можно прямо сейчас в приложении Alliance — это занимает пару минут. А если вы достигнете месячного лимита кэшбэка в 500 грн по карте «Игровая», вы сможете продолжить получать кэшбэк с картой «Стартовая» в этом же приложении. В первый месяц после открытия на неё действует кэшбэк 30% на все покупки, а дальше — постоянный кэшбэк 1% без ограничений.

Если вы ещё не пользуетесь приложением Alliance, его можно установить по ссылке.

Источник: Минфин
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