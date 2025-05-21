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21 травня 2025, 12:00

Alliance bank випустив картку «Ігрова» з динамічним кешбеком до 50%

У застосунку Alliance з'явився новий продукт — дебетова картка «Ігрова», яка поєднує вигідні тарифи з елементами гри. Вона пропонує динамічний кешбек — від 0,5% до 50%, який рандомно визначається під час покупки.

Ця віртуальна картка створена спеціально для тих, хто захоплюється комп'ютерними іграми, кіно, книгами та активно користується розважальними сервісами.

Що варто знати про картку «Ігрова»:

✔ Вона надає рандомний кешбек на розваги та дозвілля — він може становити 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% або навіть 50%
✔ Картка відкривається лише у віртуальному форматі: за кілька кліків у застосунку Alliance

Кешбек нараховується за покупки в таких категоріях:

  • комп'ютерні ігри

  • освіта та книжки

  • кінотеатри

  • розваги та відпочинок

Картка орієнтована на користувачів, які хочуть отримувати максимум від геймінгу, читання й дозвілля. Оплата ігор чи розваг з карткою «Ігрова» не лише повертає частину коштів, а й додає елемент лотереї — кожна покупка може обернутись приємним рандомним кешбеком.

Детальніше про умови:

✔ відкриття, обслуговування та P2P-перекази — безкоштовні
✔ комісія на зняття готівки в Україні — лише 0,8%
✔ безлімітні перекази між картками Alliance bank
✔ на P2P-перекази на інші банки діє місячний ліміт — до 150 000 грн
✔ витрати в інтернеті — без комісій, лімітів і обмежень
✔ кешбек нараховується на покупки від 200 грн
✔ максимальна сума кешбеку на місяць — 500 грн

Оформити картку можна вже зараз у застосунку Alliance лише в кілька кліків. А якщо ви досягли місячного ліміту кешбеку в 500 грн по картці «Ігрова», можна продовжувати отримувати кешбек з карткою «Стартова» в застосунку Alliance. У перший місяць після відкриття на неї діє кешбек 30% на все, а далі — постійний кешбек 1% без обмежень за сумою накопичень.

Якщо ви ще не користувалися застосунком Alliance, його можна встановити за посиланням.

Джерело: Мінфін
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