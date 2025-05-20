МВФ начал пересмотр программы EFF для Украины

Международный валютный фонд приступил к восьмому пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что может принести $487,4 миллиона финансирования. Об этом пишет пресс-служба Национального банка.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Начало работы миссии

Учредительная встреча между командами НБУ, Министерства финансов и МВФ состоялась дистанционно 19 мая. Пересмотр программы продлится с 20 по 27 мая.

Прогресс по программе

Все количественные показатели выполняются, два структурных маяка уже достигнуты (один из них — раньше графика), а другие реализуются по плану. Обсуждение сосредоточится на мобилизации доходов, долговой устойчивости, финансовых реформах, управлении публичными инвестициями и развитии инфраструктуры финансового рынка для привлечения частных средств.

Приоритеты НБУ

«Ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут планы по мобилизации внутренних доходов, обеспечению долговой устойчивости и продолжению структурных реформ в финансовом секторе. Также в контексте подготовки к восстановлению — продвижение реформы управления публичными инвестициями и реформирование инфраструктуры финансового рынка для привлечения частного финансирования», — сообщили в НБУ.

Отдельно Нацбанк сосредоточится на борьбе с инфляцией и возможностями валютной либерализации.