Международный валютный фонд приступил к восьмому пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что может принести $487,4 миллиона финансирования. Об этом пишет пресс-служба Национального банка.
МВФ начал пересмотр программы EFF для Украины
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Начало работы миссии
Учредительная встреча между командами НБУ, Министерства финансов и МВФ состоялась дистанционно 19 мая. Пересмотр программы продлится с 20 по 27 мая.
Прогресс по программе
Все количественные показатели выполняются, два структурных маяка уже достигнуты (один из них — раньше графика), а другие реализуются по плану. Обсуждение сосредоточится на мобилизации доходов, долговой устойчивости, финансовых реформах, управлении публичными инвестициями и развитии инфраструктуры финансового рынка для привлечения частных средств.
Приоритеты НБУ
«Ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут планы по мобилизации внутренних доходов, обеспечению долговой устойчивости и продолжению структурных реформ в финансовом секторе. Также в контексте подготовки к восстановлению — продвижение реформы управления публичными инвестициями и реформирование инфраструктуры финансового рынка для привлечения частного финансирования», — сообщили в НБУ.
Отдельно Нацбанк сосредоточится на борьбе с инфляцией и возможностями валютной либерализации.
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