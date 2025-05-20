Банки ускорили темпы кредитования бизнеса — НБУ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 мая 2025, 8:52 Читати українською

Банки ускорили темпы кредитования бизнеса — НБУ

Прирост кредитного портфеля клиентов ускоряется и сыграл ключевую роль в поддержке активов банковского сектора в течение I квартала. В то же время вложения в ценные бумаги и депозитные сертификаты несколько снизились. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за I квартал 2025 года.

Прирост кредитного портфеля клиентов ускоряется и сыграл ключевую роль в поддержке активов банковского сектора в течение I квартала.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кредитование бизнеса

Рост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса за I квартал ускорился до 9,5% к предыдущему кварталу и до 28,4% в годовом исчислении. Банки всех групп наращивали объемы кредитов. Традиционно росли объемы кредитов аграриям, предприятиям оптовой торговли, а также в сфере строительства и машиностроения.

И дальше росла роль несубсидированного кредитования бизнеса — удельный вес субсидированных кредитов в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» в общем чистом работающем портфеле бизнеса сократился до 31,2%. Среди причин — сохранение благоприятных условий кредитования вне программы и устойчивый спрос на несубсидируемые кредиты.

Поскольку задолженность перед банками по компенсации процентов сохраняется, программа нуждается в дальнейшем усовершенствовании, сосредоточении поддержки на инвестиционных проектах и кредитовании в более рискованных регионах.

Сохраняется спрос бизнеса на финансирование капитальных инвестиций. За I квартал кредиты сроком более трех лет увеличились на 8,5%. Более быстрыми темпами росли среднесрочные кредиты со сроком погашения от одного до трех лет — на 21,6% за I квартал и свыше 34% за год. Объемы краткосрочных кредитов до одного года почти не изменились.

Кредитование населения

Объем чистых гривневых кредитов физлицам продолжает расти: 6,7% за квартал и 35,9% за год. Традиционно в портфеле доминируют необеспеченные ссуды. В то же время рост портфеля ипотечных кредитов замедляется третий квартал подряд, что объясняется дальнейшей перестройкой и соответствующим замедлением доминирующей в ипотечном кредитовании программы «єОселя».

Качество кредитного портфеля улучшается. Доля корпоративных заемщиков, подвергшихся дефолту по гривневым кредитам в I квартале, снизилась до около 3% — это лучше средних показателей до полномасштабного вторжения.

NPL

Определение неработающих кредитов (NPL) по обновленной методологии согласно требованиям ЕС не оказало существенного влияния на долю NPL. Эта доля сократилась на 1,7 в. п. за квартал и на 7,5 и. п. за год — до 28,6% (17,1% — без учета старых безнадежных долгов госбанков и долгов эксвладельцев АО КБ ПриватБанк).

Объем гривневых средств физических лиц в банках вырос на 0,5% за квартал и на 12,5% за год. Незначительное январское сезонное понижение средств компенсировалось в последующие месяцы. Срочные депозиты физлиц в гривне в I квартале росли быстрее текущих средств, поэтому доля срочных средств увеличилась до 34,3%. Уровень долларизации вкладов клиентов снизился до 31,1% под влиянием укрепления курса гривны.

Как изменились ставки

В результате повышения учетной ставки ставка по новым гривневым вкладам населения (включая средства по требованию) выросла до 9,8% годовых, по привлеченным средствам субъектов хозяйствования — до 9,1%.

Рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса в настоящее время в среднем составляют 15,5% годовых, что сравнимо с маем прошлого года. Самые низкие ставки предлагали иностранные банки — 13,6% годовых.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами