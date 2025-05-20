Банки ускорили темпы кредитования бизнеса — НБУ

Прирост кредитного портфеля клиентов ускоряется и сыграл ключевую роль в поддержке активов банковского сектора в течение I квартала. В то же время вложения в ценные бумаги и депозитные сертификаты несколько снизились. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за I квартал 2025 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кредитование бизнеса

Рост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса за I квартал ускорился до 9,5% к предыдущему кварталу и до 28,4% в годовом исчислении. Банки всех групп наращивали объемы кредитов. Традиционно росли объемы кредитов аграриям, предприятиям оптовой торговли, а также в сфере строительства и машиностроения.

И дальше росла роль несубсидированного кредитования бизнеса — удельный вес субсидированных кредитов в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» в общем чистом работающем портфеле бизнеса сократился до 31,2%. Среди причин — сохранение благоприятных условий кредитования вне программы и устойчивый спрос на несубсидируемые кредиты.

Поскольку задолженность перед банками по компенсации процентов сохраняется, программа нуждается в дальнейшем усовершенствовании, сосредоточении поддержки на инвестиционных проектах и кредитовании в более рискованных регионах.

Сохраняется спрос бизнеса на финансирование капитальных инвестиций. За I квартал кредиты сроком более трех лет увеличились на 8,5%. Более быстрыми темпами росли среднесрочные кредиты со сроком погашения от одного до трех лет — на 21,6% за I квартал и свыше 34% за год. Объемы краткосрочных кредитов до одного года почти не изменились.

Кредитование населения

Объем чистых гривневых кредитов физлицам продолжает расти: 6,7% за квартал и 35,9% за год. Традиционно в портфеле доминируют необеспеченные ссуды. В то же время рост портфеля ипотечных кредитов замедляется третий квартал подряд, что объясняется дальнейшей перестройкой и соответствующим замедлением доминирующей в ипотечном кредитовании программы «єОселя».

Качество кредитного портфеля улучшается. Доля корпоративных заемщиков, подвергшихся дефолту по гривневым кредитам в I квартале, снизилась до около 3% — это лучше средних показателей до полномасштабного вторжения.

NPL

Определение неработающих кредитов (NPL) по обновленной методологии согласно требованиям ЕС не оказало существенного влияния на долю NPL. Эта доля сократилась на 1,7 в. п. за квартал и на 7,5 и. п. за год — до 28,6% (17,1% — без учета старых безнадежных долгов госбанков и долгов эксвладельцев АО КБ ПриватБанк).

Объем гривневых средств физических лиц в банках вырос на 0,5% за квартал и на 12,5% за год. Незначительное январское сезонное понижение средств компенсировалось в последующие месяцы. Срочные депозиты физлиц в гривне в I квартале росли быстрее текущих средств, поэтому доля срочных средств увеличилась до 34,3%. Уровень долларизации вкладов клиентов снизился до 31,1% под влиянием укрепления курса гривны.

Как изменились ставки

В результате повышения учетной ставки ставка по новым гривневым вкладам населения (включая средства по требованию) выросла до 9,8% годовых, по привлеченным средствам субъектов хозяйствования — до 9,1%.

Рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса в настоящее время в среднем составляют 15,5% годовых, что сравнимо с маем прошлого года. Самые низкие ставки предлагали иностранные банки — 13,6% годовых.