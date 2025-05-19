Национальный банк Украины пока только исследует возможность перехода с доллара США на евро как основной курсообразующей валюты, но конкретных решений на этот счет нет. Об этом пишет ЭП.
Нацбанк не спешит менять курсообразующую валюту на евро
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Причины для обсуждения
В НБУ отмечают, что рассмотрение этого вопроса связано с процессом евроинтеграции Украины. Также важным фактором является рост роли ЕС в поддержке обороноспособности страны.
Как определяется курс
Основной валютой для установления официального курса в Украине является доллар США. НБУ ежедневно определяет его курс по гривне, а курсы других валют рассчитываются через кросс-курс к доллару.
Исследование возможности перехода на евро началось еще в 2024 году, в частности, на заседании Совета оверсайта денежного и кредитного рынков 28 февраля.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии