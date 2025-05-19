Нацбанк не спешит менять курсообразующую валюту на евро

Национальный банк Украины пока только исследует возможность перехода с доллара США на евро как основной курсообразующей валюты , но конкретных решений на этот счет нет. Об этом пишет ЭП.

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Причины для обсуждения

В НБУ отмечают, что рассмотрение этого вопроса связано с процессом евроинтеграции Украины. Также важным фактором является рост роли ЕС в поддержке обороноспособности страны.

Как определяется курс

Основной валютой для установления официального курса в Украине является доллар США. НБУ ежедневно определяет его курс по гривне, а курсы других валют рассчитываются через кросс-курс к доллару.

Исследование возможности перехода на евро началось еще в 2024 году, в частности, на заседании Совета оверсайта денежного и кредитного рынков 28 февраля.