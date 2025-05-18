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18 мая 2025, 9:32 Читати українською

На Binance и Kraken совершили похожую атаку, как и на Coinbase — Bloomberg

Binance и Kraken — среди крупных криптовалютных бирж, ставших мишенью того же типа хакерской атаки с использованием социальной инженерии, о которой недавно сообщила Coinbase. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Binance и Kraken — среди крупных криптовалютных бирж, ставших мишенью того же типа хакерской атаки с использованием социальной инженерии, о которой недавно сообщила Coinbase.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что обе биржи смогли предотвратить утечку данных своих пользователей. Представители Binance и Kraken отказались комментировать попытки взлома.

Стоит отметить, что криптобиржи уже давно являются лакомым куском для киберпреступников. Обычно количество атак растет, когда цена криптовалют идет вверх, как это происходит сейчас. За прошедшие годы многие известные биржи, такие как Bybit, Bitfinex и FTX, потеряли миллиарды долларов из-за действий хакеров.

В Binance заметили, что мошенники пытались подкупить их службу поддержки и даже оставляли контакт в Telegram. Для борьбы с этим Binance использует ботов на основе искусственного интеллекта, умеющих находить предложения взяток на разных языках и блокировать такие разговоры.

Кроме того, многие биржи позволяют своим сотрудникам получать доступ к информации о клиентах только тогда, когда сами клиенты обращаются за помощью.

По словам источников, еще в декабре 2024 года службы безопасности нескольких других криптобирж забили тревогу. Они увидели, что злоумышленники нацелились на держащих большие суммы на Coinbase.

Одна из этих бирж даже несколько раз сообщала службу безопасности Coinbase через Telegram, рассказал один из источников. Сама Coinbase отказалась комментировать, получала ли она такие предупреждения от других бирж.

Как хакеры атаковали Coinbase

В случае Coinbase хакеры подкупили сотрудников службы поддержки клиентов, чтобы те похитили данные пользователей. Затем злоумышленники потребовали $20 млн выкупа за эту информацию.

Подкупленные сотрудники получили доступ к именам, датам рождения, адресам, гражданству, номерам государственных документов, некоторой банковской информации, а также данным о времени создания учетных записей и балансах клиентов Coinbase.

Сама Coinbase сообщила Bloomberg, что начала замечать удивительную активность некоторых своих сотрудников еще в январе.

Читайте также: Потери до $400 миллионов: Криптобиржа Coinbase подтвердила большую утечку данных

Атаки с использованием социальной инженерии становятся все чаще

Последние два года криптобиржи все чаще становятся жертвами атак, где хакеры хитростью заставляют людей раскрывать важную информацию — это называется социальной инженерией.

Известно также, что злоумышленники покупают украденную информацию пользователей криптобирж в даркнете. Эти данные они получают через вредоносные программы, незаметно устанавливаемые на устройства пользователей.

К примеру, имея такую информацию, они звонили клиентам Binance в Израиле, пытаясь обманом заставить их перевести свои средства на новый кошелек, который контролировали хакеры.

По словам одного из собеседников, звонивший имел изысканный британский акцент.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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