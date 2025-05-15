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15 мая 2025, 9:15 Читати українською

Общий ущерб от криптовалютных взломов с начала года составил более $1,93 млрд

Общий ущерб от криптовалютных взломов в I квартале 2025 года составил более $1,93 млрд, распределенный между 43 отдельными инцидентами. Об этом идет речь в отчете аналитиков Global Ledger, пишет Incrypted.

Общий ущерб от криптовалютных взломов в I квартале 2025 года составил более $1,93 млрд, распределенный между 43 отдельными инцидентами.
Фото: depositphotos

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Сколько похищено средств

За первые три месяца 2025 года было похищено почти столько же средств, сколько за весь 2024 год — $1,93 млрд против $1,94 млрд.

По данным платформы, контрактные эксплойты остаются основным вектором атак, на них приходится 62,79% случаев (27 из 43). Эти атаки нанесли наибольший финансовый ущерб — $1,5 млрд или 77,56% всех потерь.

«Контрактные эксплойты остаются самым стойким и прибыльным способом атак в криптопреступной среде», — говорится в отчете.

На втором месте — скомпрометированные частные ключи (9 случаев, $140 млн потерь), далее следуют мошеннические схемы rug pull — их было всего две, но они забрали $290 млн (14,82%).

Наибольшие потери понесли централизованные криптобиржи (CEX) — на них пришлось $1,54 млрд, или 79,56% общего убытка. Это подтверждает, что CEX и дальше остаются первоочередными целями для технически подготовленных атак.

По сравнению другие сегменты понесли следующие потери:

  • токены: $290 млн (14,86%);
  • DeFi, платежные платформы, кредитные протоколы: менее 5% от общих потерь;
  • NFT, гейминг и метавселенная: символические, но репутационно чувствительные цели.

В свою очередь, $1,44 млрд из украденных средств (свыше 74%) связано с Северной Кореей. Все остальные хакерские группы вместе взятые украли всего $0,45 млрд, несмотря на большее количество атак.

«Это подчеркивает высокоточный, спонсируемый государством подход КНДР к взлому инфраструктуры с целью финансового обогащения», — отметили эксперты.

Несмотря на санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в 2022 году, а также многочисленные попытки регуляторного давления, криптомиксер Tornado Cash остался самым популярным инструментом отмывания — использовался в 53,33% всех случаев.

После отмены санкций решением американского суда в 2024 году его использование только возросло, что свидетельствует о неэффективности регуляции неизменных смартконтрактов.

Кроме того, в отчете указано, что в среднем проходит 43,83 часа между взломом и публичным разглашением, а похищенные средства достигают целевых адресов менее чем за 68 часов.

Согласно Global Ledger, похищенные $1,55 млрд остаются не израсходованными, что создает возможности для частичного возмещения и расследований.

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Источник: Минфин
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