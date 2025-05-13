ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 3,3%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год с 3,5% до 3,3%, оставив прогноз на 2026 год на уровне 5,0% при прекращении войны. Об этом пишет пресс-служба ЕБРР.

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Причины ухудшения прогноза

Банк отмечает: «Глобальное торговое давление, а также война влияют на экономические ожидания на 2025 год». Дополнительные опасности связаны с войной и глобальными торговыми спорами.

В 2024 году рост ВВП замедлился с 5,0% в первом полугодии до 2,0% во втором, составив 2,9% за год из-за дефицита электроэнергии, низкого урожая и нехватки рабочей силы.

Положительные факторы

Стабильное финансирование от ЕС через Ukraine Facility и средства от замороженных российских активов (ERA) от G7 покроют дефициты в 2025 г., поддерживая макроэкономическую стабильность. Рост поддержат государственное потребление и закупки в отечественной промышленности.